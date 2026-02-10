Barkan Cem Aykut, Şanlıurfa’dan Rekorlarla Döndü!

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, Şanlıurfa’da düzenlenen Okul Sporları Yüzme Gençler A Türkiye Birinciliği Yarışmaları’ndan rekorlarla döndü. Şampiyonaya, KKTC’nin tek uzun kulvar havuzu da olan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda hazırlanan Barkan Cem Aykut, uzun kulvar 50, 100 ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde yarıştı. Aykut, Türkiye sekizincisi olduğu 100 ve 200 metre kategorilerinde KKTC okul sporları uzun kulvar rekorlarını kırdı.

Şanlıurfa’daki 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen şampiyonada Yakın Doğu Koleji sporcusu Akman Tüzünkan ise 400 metre serbest, 200 metre serbest, 200 metre kelebek ve 100 metre serbest branşlarında yarıştı.

Küçük yaştan itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda kulaç atan Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, 100 ve 200 metre kurbağalama branşlarında Türkiye 8’incisi olurken, kırdığı KKTC rekorlarıyla da dikkat çekti. Aykut, 200 metre kurbağalamada 02:34.94, 100 metre kurbağalamada ise 01:09.19’luk dereceleriyle KKTC okul sporları uzun kulvar rekorlarını yeniledi.

Avni Cankurt: “Olimpik havuzda yapılan her antrenman ve her yarış, genç sporcularımızın fiziksel kapasiteleri ve yarış tecrübelerini ileriye taşıyor.”

Sporcuları yarışlara hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Avni Cankurt, elde edilen derecelerin, sistemli ve disiplinli bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu ifade etti. Olimpik standartlardaki bir tesiste çalışmanın sporculara önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Cankurt, “Uzun kulvar koşullarında yapılan her antrenman ve her yarış, genç sporcularımızın fiziksel kapasiteleri ve yarış tecrübelerini ileriye taşıyor” dedi. Avni Cankurt, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu olarak amaçlarının, daha fazla sporcuyu bu imkanlarla buluşturmak ve yüzme branşında sürdürülebilir bir başarı kültürü oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.