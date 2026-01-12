KKTC Cimnastik Federasyonu’nun antrenörlük semineri Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı

erçekleştirilen uygulamalı ve teorik eğitimler ile katılımcıların bilgi ve becerilerinin güncel yaklaşımlar doğrultusunda geliştirilmesi hedeflendi.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen “2026 Ocak Cimnastik Antrenörlüğü Seminer Programı” Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyon, antrenörlerin mesleki gelişimine katkı sağlarken, yıl boyunca elde edilen sportif başarılar ise Platinum Ödül Gecesi ile taçlandırıldı.

Dorana Hotel Lefkoşa’da gerçekleştirilen Cimnastik Antrenörlüğü Semineri’nde uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından güncel antrenman yaklaşımları, liderlik becerileri ve uygulamaya yönelik eğitimler verildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitim programı, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve etkileşimli atölye etkinlikleri ile de desteklendi.

Lider antrenörlükten, uygulamalı eğitime...

Seminerin birinci gününde; Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu “Modern Dünyada Lider Antrenörlük”, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Güneralp ise “Cimnastik Branşı Özelinde Antrenman Bilgisi” başlıklı sunumlarıyla antrenörlüğün güncel dinamiklerine ışık tuttu. Sunumlarda, sporcu-antrenör ilişkisi, performans yönetimi ve çağdaş antrenman planlaması ele alındı. Ardından gerçekleştirilen derslerde üçüncü kademe kıdemli antrenörler Berk Aydoğan ve Ayten Kasap Topal tarafından teknik gelişim ve uygulamaya yönelik kapsamlı eğitimler verildi.

Seminerin ikinci günü ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki gölün çevresinde yapılan sabah egzersizi ile başladı. Egzersizin ardından KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, “KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Sunumu” ile olimpik yapı, spor politikaları ve antrenörlerin bu yapı içerisindeki rolüne ilişkin bilgiler paylaştı. Sunumun ardından 3’üncü kademe kıdemli kıdemli antrenör Mustafa Erbulut tarafından verilen derste ise uygulamaya dayalı antrenman yöntemleri ve saha deneyimleri ele alındı. Seminerin kapanışı, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu ile Dr. Ebru Doğan Karakoç’un gerçekleştirdiği “Atölye Çalışması” ile yapıldı. Teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla pekiştirildiği atölye etkinliğiyle seminer programı tamamlandı.

Hasan Sapsızoğlu: “Bugün Yakın Doğu ailesinin çok büyük destekleriyle hem seminerimizi hem de ödül gecemizi bir araya getirerek dolu dolu bir hafta sonu geçirdik.”

Böylesine kapsamlı bir organizasyonu hayata geçirmenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını dile getiren KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Uzun zamandır seminerlerimizi online yapıyorduk. Bugün Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok büyük destekleriyle hem seminerimizi hem de ödül gecemizi bir araya getirerek dolu dolu bir hafta sonu geçirdik” dedi.

Seminerlerin temel amacının antrenörlerin mesleki seviyelerini daha da ileri taşımak olduğunu vurgulayan Sapsızoğlu, gelişen teknolojiyle birlikte değişen antrenman yöntemlerinin, pedagojik ve psikolojik yeniliklerin seminer programının merkezinde yer aldığını ifade etti. Federasyon bünyesinde şu anda 251 antrenör bulunduğunu belirten Sapsızoğlu, “Antrenörlerimizin bilgi ve motivasyonunu artırarak hedeflediğimiz 10 bin çocuk projemizi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin federasyonlara sunduğu altyapı desteklerinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Sapsızoğlu, “Yakın Doğu Ailesi’nin tüm imkanlarını bizlere açması, federasyonların üzerinden çok büyük bir yükü aldı” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin federasyonlara resmi sağlık sponsoru olmasının da son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Hasan Sapsızoğlu, “Tüm çocuklarımıza eşit ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulması bizler için çok değerli. Bu hassasiyetleri için de Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.