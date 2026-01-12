  • BIST 12317.17
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun antrenörlük semineri Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı

» »
​​​​​​​KKTC Cimnastik Federasyonu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği antrenörlük semineri iki günlük bir programla tamamlandı.
KKTC Cimnastik Federasyonu’nun antrenörlük semineri Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı

erçekleştirilen uygulamalı ve teorik eğitimler ile katılımcıların bilgi ve becerilerinin güncel yaklaşımlar doğrultusunda geliştirilmesi hedeflendi.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen “2026 Ocak Cimnastik Antrenörlüğü Seminer Programı” Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyon, antrenörlerin mesleki gelişimine katkı sağlarken, yıl boyunca elde edilen sportif başarılar ise Platinum Ödül Gecesi ile taçlandırıldı.

Dorana Hotel Lefkoşa’da gerçekleştirilen Cimnastik Antrenörlüğü Semineri’nde uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından güncel antrenman yaklaşımları, liderlik becerileri ve uygulamaya yönelik eğitimler verildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitim programı, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve etkileşimli atölye etkinlikleri ile de desteklendi.

Lider antrenörlükten, uygulamalı eğitime...

Seminerin birinci gününde; Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu “Modern Dünyada Lider Antrenörlük”, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Güneralp ise “Cimnastik Branşı Özelinde Antrenman Bilgisi” başlıklı sunumlarıyla antrenörlüğün güncel dinamiklerine ışık tuttu. Sunumlarda, sporcu-antrenör ilişkisi, performans yönetimi ve çağdaş antrenman planlaması ele alındı. Ardından gerçekleştirilen derslerde üçüncü kademe kıdemli antrenörler Berk Aydoğan ve Ayten Kasap Topal tarafından teknik gelişim ve uygulamaya yönelik kapsamlı eğitimler verildi.

Seminerin ikinci günü ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki gölün çevresinde yapılan sabah egzersizi ile başladı. Egzersizin ardından KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, “KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Sunumu” ile olimpik yapı, spor politikaları ve antrenörlerin bu yapı içerisindeki rolüne ilişkin bilgiler paylaştı. Sunumun ardından 3’üncü kademe kıdemli kıdemli antrenör Mustafa Erbulut tarafından verilen derste ise uygulamaya dayalı antrenman yöntemleri ve saha deneyimleri ele alındı. Seminerin kapanışı, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu ile Dr. Ebru Doğan Karakoç’un gerçekleştirdiği “Atölye Çalışması” ile yapıldı. Teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla pekiştirildiği atölye etkinliğiyle seminer programı tamamlandı.

Hasan Sapsızoğlu: “Bugün Yakın Doğu ailesinin çok büyük destekleriyle hem seminerimizi hem de ödül gecemizi bir araya getirerek dolu dolu bir hafta sonu geçirdik.”

Böylesine kapsamlı bir organizasyonu hayata geçirmenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını dile getiren KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Uzun zamandır seminerlerimizi online yapıyorduk. Bugün Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok büyük destekleriyle hem seminerimizi hem de ödül gecemizi bir araya getirerek dolu dolu bir hafta sonu geçirdik” dedi.

Seminerlerin temel amacının antrenörlerin mesleki seviyelerini daha da ileri taşımak olduğunu vurgulayan Sapsızoğlu, gelişen teknolojiyle birlikte değişen antrenman yöntemlerinin, pedagojik ve psikolojik yeniliklerin seminer programının merkezinde yer aldığını ifade etti. Federasyon bünyesinde şu anda 251 antrenör bulunduğunu belirten Sapsızoğlu, “Antrenörlerimizin bilgi ve motivasyonunu artırarak hedeflediğimiz 10 bin çocuk projemizi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin federasyonlara sunduğu altyapı desteklerinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Sapsızoğlu, “Yakın Doğu Ailesi’nin tüm imkanlarını bizlere açması, federasyonların üzerinden çok büyük bir yükü aldı” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin federasyonlara resmi sağlık sponsoru olmasının da son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Hasan Sapsızoğlu, “Tüm çocuklarımıza eşit ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulması bizler için çok değerli. Bu hassasiyetleri için de Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağışıklığı Güçlendiren Kış Reçetesi04 Ocak 2026 Pazar 16:30
  • Bilimde, Teknolojide, Sanatta Küresel İmza: Yakın Doğu Üniversitesi 2025’i Zirvede Kapattı02 Ocak 2026 Cuma 19:17
  • Doğaya Bir Tohum, Geleceğe Bin Umut!01 Ocak 2026 Perşembe 15:04
  • YDÜ Hastanesi Kickboks ve Muaythai Federasyonu da Sağlık Sponsorlugu Ağına Katıldı30 Aralık 2025 Salı 16:16
  • Liselilere Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Eğitimi!30 Aralık 2025 Salı 12:15
  • Gollifa ile Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma!30 Aralık 2025 Salı 09:59
  • KKTC Sanayisinde Dijital Dönüşüm Hamlesi!29 Aralık 2025 Pazartesi 18:39
  • Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yerli Güç: Yeni Nesil İtfaiye Arazözü “Koca Yusuf” Teslim Edildi25 Aralık 2025 Perşembe 12:09
  • Şap Hastalığı Hakkında Merak Edilenler: Uzmanlar Alınması Gereken Önlemleri Anlattı23 Aralık 2025 Salı 09:24
  • Kelebeklerin Geleceği İçin Kıtalar Arası Dayanışma!23 Aralık 2025 Salı 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti