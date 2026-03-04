  • BIST 12433.5
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanacak

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası 10 Mart Salı günü oynanacak
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanacak

Basketbolda En Büyük Kupa Sahibini Buluyor

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası, 10 Mart Salı günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak.

Sezonun en prestijli organizasyonu olarak gösterilen ve “basketbolda en büyük kupa” olarak bilinen mücadelede, Federasyon Kupası Şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği ile 2024-2025 Lig sezonu finalisti Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya gelecek.

Basketbol kamuoyunun merakla beklediği finalde iki güçlü ekip, ikinci devre öncesi moral ve prestij açısından büyük önem taşıyan kupayı müzelerine götürmek için parkede olacak.

Geçtiğimiz yıl ise Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde, bir önceki sezonun lig şampiyonu Larnaka Gençler Birliği ile KTSYD Kupası şampiyonu Gönyeli SK karşı karşıya gelmişti.

