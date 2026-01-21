  • BIST 12433.5
Potanın Nabzı uzun süreden sonra yeniden başlıyor

Potanın Nabzı 22 ocak Perşembe akşamı saat 21’de BRT1 ekranlarında Basketbol severler ile buluşacak.
Potanın Nabzı uzun süreden sonra yeniden başlıyor

Duayen Gazeteci ve program yapımcısı Tonguç Kotak’ın sunduğu Basketbol Programı Potanın nabzı uzun bir aradan sonra BRT ekranlarına geri dönüyor.

Potanın Nabzı 22 ocak Perşembe akşamı saat 21'de BRT1 ekranlarında Basketbol severler ile buluşacak.

