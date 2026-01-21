Rockets, Spurs'ü 111-106 yendi: Alperen Şengün 'triple-double'ı bir asistle kaçırdı

  • BIST 12433.5
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets’ın San Antonio Spurs’ü 111-106 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün takımını sırtladı.
Rockets, sezonun 41'inci maçında 26'ncı galibiyetini alırken Alperen Şengün maçta 20 sayı 13 ribaund dokuz asistle oynadı.

Rockets, sezonun 41’inci maçında 26’ncı galibiyetini alırken Alperen Şengün maçta 20 sayı 13 ribaund dokuz asistle oynadı.

Maçta 21 sayı atan Reed Sheppard ve 18 sayı atan Kevin Durant de galibiyete önemli katkı sağladı.

San Antonio Spurs’teyse All-Star ilk beşine seçilen Victor Vembenya 14 sayı 10 ribaundla oynadı.

Rockets, Batı Konferansı’nda dördüncü sırada yer alıyor.

Şengün, NBA’deki beşinci sezonunu 21,6 sayı, 9,2 ribaund ve 6,3 asist ortalamalarıyla sürdürüyor.

