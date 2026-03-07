  • BIST 12433.5
  • Altın 7301.11
  • Dolar 44.0611
  • Euro 51.1902
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÖldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

LTB ve KAYAD iş birliğiyle kadınların yaşam hikâyeleri “Ev’den Sahne’ye” taşındı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğiyle kadınların görünmeyen emeklerini, mücadelelerini ve başarı hikâyelerini kamusal alana taşıyan “Ev’den Sahne’ye” etkinliği KAYAD Yaşam Merkezi’nde binasında yapıldı.
LTB ve KAYAD iş birliğiyle kadınların yaşam hikâyeleri “Ev’den Sahne’ye” taşındı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gülşen Erçin ve Ezgi Bertiz’in moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KAYAD Başkanı Meral Akıncı, KAYAD Asbaşkanı Minel Özen, bazı LTB Meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

LTB Başkanı Harmancı yaptığı konuşmada “Birbirinden özel ve değerli, birbirinden çok farklı ama yine de görünmez emek ve görünmez mücadelede kesişen dört farklı yaşam öyküsü dinledik. KAYAD’a da bu binaya yeniden hayat verdiği, özellikle kadınlara yönelik özgür bir yaşam alanına dönüştürdüğü için, böyle anlamlı bir etkinlikte de bizimle ortaklaştığı için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“Kadınların toplumumuzda yaşadığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve adaletsizliğine dayalı zorlukları, bunları aşmak için verdikleri görünmez mücadeleyi ve hayatın her alanında koydukları görünmez emeği görünür kılmak ve bu zorluklara karşı toplumsal mücadeleyi güçlendirmek hepimizin görevi olmalı.” diyen Harmancı, bu bilinçle hareket etmeye, mücadeleye inanan herkesle ortaklaşmaya, dayanışmaya devam edeceklerini söyledi.

KAYAD Asbaşkanı Minel Özen, Yaşam Merkezi’nin açılışından sonraki ilk büyük etkinliğini LTB ile iş birliği içinde yapmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade ederek, derneğin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği geceye katılan kadınlara teşekkür etti.

Toplumsal yaşamın farklı alanlarında varlık gösteren kadınların deneyimlerini görünür kılmayı amaçlayan etkinlikte gündelik hayatın içinde üreten, yöneten, emek veren ve mücadele eden Güzelyurt’ta muhtar Aygül Benekli, Lefkoşa’da muhallebi üreticisi (muhallebici) Hatice Aşık, ev hanımı-el sanatları üreticisi, sivil toplum örgütü yöneticisi ve aktivist Nermin Şanlıdağ ile Lefke’den aktivist-üretici Nazif Hülya Kubilay, yaşam hikayelerini anlattılar.

Dört konuşmacının da yaşam öykülerini, karşılaştıkları zorlukları, dayanışma pratiklerini ve kişisel güçlenme süreçlerini katılımcılarla paylaşarak kolektif bir hafıza oluşturan etkinlik, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Starmer: İngiltere Kıbrıs’ı korumak için her türlü önlemi aldı06 Mart 2026 Cuma 09:15
  • Son cemre toprakla buluştu05 Mart 2026 Perşembe 13:09
  • Savaş Azerbaycan'a sıçradı! Nahçıvan Havalimanı vuruldu05 Mart 2026 Perşembe 12:16
  • Yarın ve cumartesi yer yer sağanak bekleniyor05 Mart 2026 Perşembe 10:48
  • Akaryakıta okkalı zam!04 Mart 2026 Çarşamba 22:58
  • TAM Parti'de yaprak dökümü devam ediyor04 Mart 2026 Çarşamba 20:17
  • 1’inci Devre Yedek Subaylık için son yoklama tarihi 9 Mart04 Mart 2026 Çarşamba 13:08
  • Kıbrıs'a yöneldiği düşünülen 2 İHA, Yunan F-16'ları tarafından Lübnan hava sahasında vuruldu04 Mart 2026 Çarşamba 12:06
  • Mahkeme, Sınır Dışı Kararını Durdurdu: Asadinezhad Adaya Döndü04 Mart 2026 Çarşamba 10:54
  • ABD: Kıbrıs’ın kuzeyindeki vatandaşlarımıza yardım kapasitemiz sınırlı04 Mart 2026 Çarşamba 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti