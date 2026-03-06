  • BIST 12433.5
Tarım Bakanlığı’nın haftalık denetimlerinde ithal armutta limit üstü, yerli salatalıkta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Armut, biber, patlıcan ve çilekte limit üstü pestisit çıktı; imha edildi!

Yerli dolmalık biber, patlıcan ve çilekte de limit üstü pestisit bulunurken bazı ürünler imha edildi, bazı üreticilerde hasat durduruldu.

Haftalık gıda denetimlerinde ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü; yerli salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü; yerli dolmalık biber, patlıcan ve çilekte ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 27 Şubat – 5 Mart tarihlerini kapsayan haftalık denetimler kapsamında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.

Bu çerçevede ithal ürünlerden alınan 29 numunenin 28’i temiz bulunurken, SVS Tic. Limited’e ait deveci armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünler firmanın talebi üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 22 numunenin 17’si ise temiz çıktı. Gazimağusa sakini Bekir Cura’ya ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine ürün imha edildi.

Gazimağusa sakini Mustafa Coşkun’a ait dolmalık biber ve patlıcan ile Kuzucuk köyü sakini Hüseyin Çalıcıoğlu’na ait biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle hasat bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Yıldırım köyü sakini Yonca Aksoy’a ait çilek ise üreticinin talebi doğrultusunda imha edilecek.

