İftar sofralarında neden öncelikle hurma tüketilmeli?

Ramazan ayında dünya genelindeki milyonlarca Müslüman, oruçlarını geleneksel olarak hurma ile açarken, bu tercihin ardında hem dini tavsiyeler hem de önemli sağlık avantajları bulunuyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte dünya çapında milyonlarca Müslüman, iftar vakti geldiğinde orucunu hurma ile açma geleneğini sürdürüyor. Hz. Muhammed tarafından tavsiye edilen ve Kur'an-ı Kerim'de de çeşitli ayetlerde ismi geçen bu meyve, sadece inanç eksenli bir tercih olmanın ötesinde, uzun süreli açlık sonrası vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini sunmasıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, çekirdekli bir meyve olan hurmanın besleyici yapısının, oruç tutan bireyler için ideal bir gıda kaynağı olduğunu vurguluyor.

Hurma kan şekerini hızla dengeleyerek enerji ihtiyacını karşılıyor

İngiltere merkezli diyetisyen Shehnaz Bashir, uzun süreli açlığın ardından vücudun çalışma prensibine dair önemli bilgiler paylaştı. Bashir,

"Orucunuzu bozduğunuzda, vücudunuz glikoz üretmeye çalışacak, çünkü yakıt kaynağı olarak buna ihtiyacı var"

ifadelerini kullanarak hurmanın bu süreçteki kritik rolüne değindi. Meyvenin içeriğindeki yüksek şeker oranı, parçalanması daha uzun vakit alan diğer gıdalara oranla kan şekerini çok daha süratli bir biçimde yükseltiyor. Bashir ayrıca bu meyvenin yapısına dair şu değerlendirmede bulundu:

"Hurma, içinde basit şekerlerin yanı sıra kompleks karbonhidratların da bulunması bakımından eşsiz."

Zengin vitamin içeriği gün boyu süren bir enerji desteği sağlıyor

Gün içerisinde enerjinin yavaş ve dengeli bir şekilde salınmasını sağlayan hurma, uzun süreli açlık durumlarında vücut için en uygun besinlerden biri olarak kabul ediliyor. İçeriğinde yer alan B6, A ve K vitaminlerinin yanı sıra demir minerali bakımından da oldukça zengin olan bu meyve, organizmanın gereksinim duyduğu besin ögelerini kısa sürede geri kazanmasına imkan tanıyor.

Doğal elektrolit yapısı sayesinde vücudun sıvı dengesi korunuyor

Kurutulmuş bir meyve kategorisinde yer almasına rağmen hurma, vücudun su ihtiyacını destekleyici bir özelliğe sahip. İçerdiği doğal elektrolit potasyum sayesinde adeta bir mıknatıs görevi üstlenen meyve, sıvıyı doğrudan hücrelere çekiyor. Diyetisyen Bashir, "Pek çok insan orucunu hurma ve suyla açıyor. Bu hem enerji hem de sıvı almak için mükemmel" diyerek, bu yöntemle çoğu zaman dışarıdan ek elektrolit takviyesine ihtiyaç kalmadığını belirtiyor.

Lifli yapısı sayesinde aşırı yemek yeme isteği kontrol altına alınıyor

Ramazan ayında bazı kişilerin kilo vermesine karşın, iftarda kontrolsüz beslenmenin kilo alımına yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Geleneksel yöntemde orucun tek bir hurma ile açılıp akşam namazı sonrası yemeğe devam edilmesi, sindirim sistemi için koruyucu bir basamak oluşturuyor. Vücut lifli yapıdaki hurmayı sindirmeye başladığında, kişideki aşırı yeme dürtüsü de hafiflemeye başlıyor. Bu durumu değerlendiren Bashir, "Bu, vücudunuza gerçekten bir şeyler yediğini, sindirim sürecinin başladığını anlaması için bir şans veriyor" sözleriyle sürecin önemine dikkat çekiyor.

Sindirim sistemi sorunlarına karşı yüksek lif desteği sunuyor

Oruç süresince bağırsak hareketlerini uyaran yeme içme eylemi durduğu için kabızlık ve şişkinlik gibi problemler sıkça görülebiliyor. Hurma, bu noktada dışkının bağırsaklarda rahatça ilerlemesini sağlayan güçlü bir lif kaynağı olarak devreye giriyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), sağlıklı bir sindirim için günlük 30 gram lif tüketimini tavsiye ediyor. Bashir, Ramazan'da vücudun basit karbonhidratlara yönelebileceğini ancak doğru öğün planlamasıyla lif alımının sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, yemeklere fındık ve çekirdek gibi tohumlar eklemenin lif oranını artıracağını öneriyor.

Kuru hurma tüketmekte zorlananlar için farklı alternatifler bulunuyor

Günümüzde aralıklı oruç gibi beslenme modellerinin popülerleşmesiyle hurmanın önemi dini sınırların ötesine geçmiş durumda. Bashir, aralıklı oruç ile Ramazan orucu arasındaki benzerliğe değinirken, kuru hurma tadından hoşlanmayanlar için yüzlerce farklı çeşit olduğunu hatırlatıyor. Çeşitlerin dokularının farklı olduğunu belirten uzman şu ifadeleri kullandı:

"Hepsinin farklı dokuları var, bazıları çiğnenebilir, bazıları gerçekten yumuşak, bazılarının kalın kabuğu var, bazıları daha ince kabuklu."

Bu seçeneklerin de yetersiz kalması durumunda hurmanın süt, yoğurt ve fındık ile karıştırılarak blenderdan geçirilip içecek şeklinde tüketilebileceği tavsiye ediliyor.

