  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

Bakanlar Kurulu grevleri yasakladı

» »
Bakanlar Kurulu, “elzem yer” gerekçesiyle Meclis önündeki tüm sendikaların grevlerini 60 günlüğüne yasakladı.
Bakanlar Kurulu grevleri yasakladı

Alınan karar doğrultusunda sendika eylemleri yasaklanırken, polis de ilgili grev pankartlarının kaldırılması yönünde uyarıda bulundu.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan Meclis önünde yaptığı açıklamada, bu yasağı tanımayacaklarını söyledi. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği Yasası’na aykırı hareket eden iki kişi tutuklandı23 Şubat 2026 Pazartesi 09:01
  • Savaşan: “Parti içi demokrasi işliyor, kurultayın tekrarlanması söz konusu değil”22 Şubat 2026 Pazar 18:28
  • Ulaştırma Bakanlığı: Fiber optikte 8 başlıkta uzlaşı sağlandı, görüşmeler devam edecek22 Şubat 2026 Pazar 17:54
  • KTÖS, Fiber Optik Yasa Tasarısı'na karşı yarın iki okulda grev yapacağını açıkladı22 Şubat 2026 Pazar 17:53
  • Meclis "Fiber Optik Protokolü" için yeniden toplanacak22 Şubat 2026 Pazar 17:49
  • 13 alkollü sürücü rapor edildi22 Şubat 2026 Pazar 17:48
  • YKP: “Fiber Optik Protokol, Kıbrıs İstirdat Planı ile bağlantılı”22 Şubat 2026 Pazar 17:46
  • Av sezonunun uzatılmasına Avcılık Federasyonu'ndan tepki: Bilimsel verilere aykırı21 Şubat 2026 Cumartesi 15:30
  • Demokrasi Şehitleri Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı21 Şubat 2026 Cumartesi 15:15
  • Trafik denetimlerinde 467 sürücüye ceza, 53 araç trafikten men21 Şubat 2026 Cumartesi 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti