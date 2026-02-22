  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAWSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor

13 alkollü sürücü rapor edildi

» »
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 335 araç sürücüsü kontrol edildi.
13 alkollü sürücü rapor edildi

Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 370 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.

Polis tarafından açıklanan rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

  • 241 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

  • 13 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

  • 4 sürücü sigortasız araç kullanmak,

  • 3 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

  • 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

  • 1 sürücü muayenesiz araç kullanmak,

  • 16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

  • 2 sürücü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak,

  • 17 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

    1 sürücü elektrikli scooter kullanmak,

  • 1 sürücü polisin “dur” emrine uymamak,

  • 63 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demokrasi Şehitleri Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı21 Şubat 2026 Cumartesi 15:15
  • Trafik denetimlerinde 467 sürücüye ceza, 53 araç trafikten men21 Şubat 2026 Cumartesi 15:14
  • Kamu-İş Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde grev yapacak!21 Şubat 2026 Cumartesi 15:07
  • İngiltere, ABD’nin İran’a olası saldırısında Kıbrıs üslerini kullanmasına izin vermedi21 Şubat 2026 Cumartesi 11:20
  • Hafta sonuna dikkat!21 Şubat 2026 Cumartesi 11:13
  • Lefkoşa’da operasyon: 145 Gram hintkeneviri ve 11 hap ele geçirildi21 Şubat 2026 Cumartesi 11:06
  • İsmim kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışılıyor; "şikayette bulundum"20 Şubat 2026 Cuma 17:19
  • Hafta sonu yağmur bekleniyor…20 Şubat 2026 Cuma 17:16
  • Tansuğ: "Fiber protokolünde kesinleşmiş mutabakat yok"19 Şubat 2026 Perşembe 16:01
  • CTP, Merkez Bankası Başkanı ile görüştü...19 Şubat 2026 Perşembe 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti