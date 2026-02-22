13 alkollü sürücü rapor edildi

Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 370 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.
Polis tarafından açıklanan rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
241 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
13 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
4 sürücü sigortasız araç kullanmak,
3 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
1 sürücü muayenesiz araç kullanmak,
16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
2 sürücü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak,
17 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,
1 sürücü elektrikli scooter kullanmak,
1 sürücü polisin “dur” emrine uymamak,
63 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.
