Kamu-İş Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde grev yapacak!

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 120 milyon dolarlık Fiber Optik Protokolü’nün ülkenin iletişim altyapısının kamusal niteliğini zedeleyeceğini belirterek, protokolün kamu yararına aykırı olduğunu söyledi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükûmeti tarafından yürürlüğe konulmak istenen söz konusu protokolün, iletişim altyapısının geleceğini ve kamusal denetimini olumsuz etkileyecek düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

Ahmet Serdaroğlu, telekomünikasyon altyapısının stratejik bir kamu hizmeti olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İletişim altyapısının kamu yararı doğrultusunda, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetilmesi gerekir. Ülke kurumlarının peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu protokol kamusal denetimi zayıflatacak ve telafisi zor sonuçlar doğuracaktır.”

Serdaroğlu, sendika olarak alınan karar doğrultusunda 23 Şubat Pazartesi günü Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde grev uygulanacağını açıkladı.

“Bu grev, halkın malına ve ülkenin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir” diyen Serdaroğlu, kamuoyunu da sürece duyarlılık göstermeye çağırdı.