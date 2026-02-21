Pile işkence davasında iki kişi yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi

  • BIST 12433.5
Organize suç soruşturması derinleşiyor
Yaşları 48 ve 27 olan iki erkek , organize suçla bağlantılı bir işkence davasıyla ilgili olarak Cuma günü Larnaka ceza mahkemesinde yargılanmak üzere sevk edildi .

Mahkeme davanın yargılamaya geçmesine karar vererek ilk duruşmayı 27 Nisan'a erteledi.

Söz konusu suçların geçen yaz Larnaka'da işlendiği iddia ediliyor.

İki sanık, aralarında ağır suç işlemek için komplo kurma, suç örgütüne katılma, adam kaçırma, kasten yaralama ve saldırı gibi 16 ortak suçlamayla karşı karşıya.

Ayrıca işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye karşı olan mevzuat kapsamında da suçlanıyorlar.

Ek suçlamalar, ateşli silahın yasadışı bulundurulması ve devredilmesinin yanı sıra, zarar verme niyetiyle silah taşıma suçlarıyla ilgilidir.

