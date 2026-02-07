Güney Kıbrıs’ta narkotest ve alkol testi pozitif çıkanlara ehliyetine el konulacak

Güney Kıbrıs’ta sürücülere yönelik yapılacak narkotest ve alkol testlerinin, pozitif çıkması durumunda, polis tarafından ehliyete el konulmasına ilişkin yeşil ışığın yakıldığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Yol Güvenliği Konseyi’nin, dün, narkotest ve alkol testi pozitif çıkan sürücülerin, olay yerinde veya karakolda ehliyetine el konulmasına yeşil ışık yaktığını yazdı.
Gazete bu kararın ileriye götürülmesi için ilgili prosedürlerin işleme konulduğunu belirtti.
