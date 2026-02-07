  • BIST 12433.5
  • Altın 6942.65
  • Dolar 43.5991
  • Euro 51.57
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Güney Kıbrıs’ta narkotest ve alkol testi pozitif çıkanlara ehliyetine el konulacak

» »
Güney Kıbrıs’ta sürücülere yönelik yapılacak narkotest ve alkol testlerinin,  pozitif çıkması durumunda, polis tarafından ehliyete el konulmasına ilişkin yeşil ışığın yakıldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta narkotest ve alkol testi pozitif çıkanlara ehliyetine el konulacak

Güney Kıbrıs’ta sürücülere yönelik yapılacak narkotest ve alkol testlerinin,  pozitif çıkması durumunda, polis tarafından ehliyete el konulmasına ilişkin yeşil ışığın yakıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yol Güvenliği Konseyi’nin, dün, narkotest ve alkol testi pozitif çıkan sürücülerin, olay yerinde veya karakolda ehliyetine el konulmasına yeşil ışık yaktığını yazdı.

Gazete bu kararın ileriye götürülmesi için ilgili prosedürlerin işleme konulduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte prezervatif operasyonu: 25 bin ürün ele geçirildi02 Şubat 2026 Pazartesi 11:42
  • Kıbrıs Türk taşınmazları için ilk açık artırma Şubat’ta01 Şubat 2026 Pazar 14:00
  • Politis: Liderlerin ‘etkisiz görüşmesi’ huzursuzluğa yol açtı31 Ocak 2026 Cumartesi 13:30
  • Larnaka Havalimanı, Kıbrıs’ın en büyük uyuşturucu giriş kapısı30 Ocak 2026 Cuma 13:33
  • Hala Sultan Tekkesi yakınlarında Geç Tunç Çağı’na ait iki mezar bulundu28 Ocak 2026 Çarşamba 12:01
  • Stefanu uyardı: Aşırı sağ (ELAM) artık hükümet kararlarını da etkiliyor27 Ocak 2026 Salı 09:48
  • Limasol’da bir oto galeri kundaklandı26 Ocak 2026 Pazartesi 12:28
  • Güney Kıbrıs’ta taşınmaz devirlerinde değer yüzde 10 arttı25 Ocak 2026 Pazar 10:39
  • Güney Kıbrıs’ta taşınmaz devirlerinde değer yüzde 10 arttı: 4,7 milyar Euro'yu aşkın satış24 Ocak 2026 Cumartesi 17:10
  • Fidias'a AB Savcılığı soruşturma başlattı: AB fonuyla parti verdiği öne sürüldü21 Ocak 2026 Çarşamba 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti