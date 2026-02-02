  • BIST 12433.5
Güney Kıbrıs'ta sahte prezervatif operasyonu: 25 bin ürün ele geçirildi
Cyprus Mail’in haberine göre, Rum Gümrük Dairesi ekipleri Mağusa bölgesinde geçen ay yaklaşık 25 bin sahte prezervatif ele geçirdi.

Haberde, operasyonların 23 ve 30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtildi. 23 Ocak’ta yapılan ilk operasyonda, bir şikâyet üzerine Gümrük Dairesi ile Kıbrıs Tıbbi Cihazlar Otoritesi’nin (CyMDA) ortak çalışmasıyla Mağusa bölgesindeki bir iş yeri ve depoda arama yapıldı. Aramalar sırasında bilinen bir markaya ait olduğu belirtilen 5 bin 40 prezervatif ile 418 kayganlaştırıcıya el konuldu.

Ürünlerin yasal olup olmadığının tespiti için fotoğrafların ithalatçılara gönderildiği kaydedildi. Aynı iş yeri ve depoda 30 Ocak’ta yapılan ikinci aramada ise aynı markaya ait 19 bin 674 prezervatif daha ele geçirildi.

Şirket sahibinin ürünlerin sahte olduğunu kabul ettiği ve imha edilmek üzere gümrüğe teslim ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

