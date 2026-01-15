  • BIST 12433.5
Simon Aykut İsrail'e transfer edilecek

İsrailli emlak geliştiricisi Simon Mistriel Aykut, Kıbrıs mahkemesi tarafından verilen beş yıllık hapis cezasının geri kalanını İsrail'de çekmek için resmi olarak transfer talebinde bulundu. İsrail makamları bu talebi onayladığı ve konunun şu anda adalet bakanlığı tarafından incelenmekte olduğu bildirildi.

75 yaşındaki Aykut, mahkumiyet kararının ardından kısa süre içinde İsrail makamlarına başvuruda bulundu. Cyprus Mail gazetesine konuşan kaynaklara göre, Adalet Bakanı Costas Fitiris şu anda İsrailli meslektaşlarıyla resmi yazışmalar yürütüyor.

Bakanın, cezanın İsrail'de infaz edilmesi halinde tam olarak uygulanacağına ve indirilmeyeceğine dair kesin güvence istediği iddia ediliyor.

Bu sürecin bir parçası olarak, adalet bakanlığı, gayrimenkul edinimi ve sömürüsü ile ilgili suçlara ilişkin İsrail ceza hukukunun ilgili hükümleri hakkında bilgi talep etmiş ve bu bilgileri almıştır.

Sağlanan bilgiler, benzer suçlar için verilen hapis cezalarının Kıbrıs mahkemeleri tarafından verilen cezalarla önemli ölçüde farklılık göstermediğini göstermektedir ve bu faktör, devam eden değerlendirmede dikkate alınmaktadır.

Aykut, kendisine yöneltilen suçu kabul ettikten sonra, 24 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa ceza mahkemesi tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail, Türkiye ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Aykut, Haziran 2024'te Ayios Dhometios kontrol noktasından geçmeye çalışırken tutuklandı ve o zamandan beri gözaltında tutuluyor.

