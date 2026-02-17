Aykut’un İsrail’e iade edilmesi için işlemler tamam, kısa zamanda nakli bekleniyor

  • BIST 12433.5
Güney Kıbrıs’ta hapis cezasına çarptırılan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un cezasının geri kalanını İsrail’de çekebilmesi için, İsrail’le yapılan anlaşmada öngörülen tüm işlemleri tamamladığı haber verildi.
Rum Yönetimi’nin KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta hapis cezasına çarptırılan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un cezasının geri kalanını İsrail’de çekebilmesi için, İsrail’le yapılan anlaşmada öngörülen tüm işlemleri tamamladığı haber verildi.

Politis gazetesi “İsrail’in Aykut’u Teslim Almasını Bekliyorlar” başlıklı haberinde Aykut’un bugüne kadar tutuklu bulunduğu Rum Merkezi Cezaevinde, Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kendisine verilen 5 yıllık hapis cezasının 20 ayını çektiğini yazdı.

Rum Yönetimi makamlarının İsrail’deki yetkili makamlardan, cezasının geri kalanını çekmesi için Aykut’u İsrail’e götürmek için Güney Kıbrıs’a ne zaman gelecekleri konusunda bilgilendirme beklediğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin Aykut’un cezasının geri kalanını İsrail’de çekebilmesi için İsrail’le yapılan anlaşmada öngörülen tüm işlemleri tamamladığını kaydetti.

Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris’in konuyla ilgili olarak sunulan talebi imzaladığını ve yanıtın İsrail’e bildirildiğini yazan gazete, Adalet Bakanlığı’nın İsrail makamlarından Aykut’un İsrail’e nakledilmesi için polis yetkililerini ne zaman Güney Kıbrıs’a göndereceği konusunda bilgilendirme beklediğini belirtti.

Haberde Aykut’un cezasının geri kalanını İsrail’de çekmesine ilişkin talebe olumlu yanıt verilmeden önce, Rum Yönetimi’nin İsrail vatandaşlarının KKTC’de Kıbrıs Rum malları üzerine inşa edilen taşınmazları satın almamaları konusunda teşvik edildikleri bir seyahat direktifi yayımlanmasını istediği ve bunu sağladığı da öne sürüldü.

Rum Adalet Bakanı Fitiris’in, Aykut’un yaşı yüzünden cezasının yarısında tahliye edilebileceğini, dolayısıyla şu an 6-8 ay daha hapiste kalıp kalmayacağının konuşulduğunu söylediğini anımsatan gazete, bu söylenenlere dayanarak Aykut’un bu yıl içinde İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacağının tahmin edildiğini belirtti.

