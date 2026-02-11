Rum Yüksek Mahkemesi 11 aydır tutuklu olan Kürt kökenli Türkiye vatandaşını serbest bıraktı

  • BIST 12433.5
Tutukluluğunun hukuken müsamaha gösterilemeyecek ölçüde uzadığı ve yakın zamanda sınır dışı edilmesine ilişkin gerçekçi bir perspektif bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi.
Rum Yüksek Mahkemesi, Mart 2025’ten beri tutuklu bulunan Kürt kökenli Türkiye vatandaşının, “tutukluğunun uzaması, haksız ve hukuken müsamaha gösterilemeyecek olması” gerekçesiyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Haravgi’nin haberinde, adı açıklanmayan kişinin 11 aydır tutuklu bulunduğuna ve yakın gelecekte hemen sınır dışı edilmesiyle ilgili gerçekçi perspektifler bulunmadığına atıf yapılan kararda, uluslararası koruma talebinin de reddedilen kişinin Uluslararası İdari Koruma Mahkemesi’ne yapılmış dava başvurusu olduğuna da dikkat çekildi.

Kararda, söz konusu kişinin sınır dışı edilmeye rıza göstermiyor olmasının, özgürlüğünden daha fazla mahrum bırakılmasına gerekçe olmayacağı da belirtilerek, derhal serbest bırakılması emri verildi.

