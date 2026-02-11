Erdoğan'dan 'Ege ve Doğu Akdeniz' mesajı: Çetrefil ama çözümsüz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Başbakan Sayın Miçotakis ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere YDİK'in 5. toplantısı için Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret etmiştim. Diyalog kanallarını açık tutma konusunda mutabakatımızı Atina Bildirgesi'yle kayıt altına almıştık.

Bugün de pozitif gündemler üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızı etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temaslarımızın bize zemin sunduğunu görüyoruz. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin, ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştirmesini temenni ediyorum.

Geçen yıl 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bugün ayrıca İş Konseylerimiz de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler.

Sayın Başbakanla görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumumuzu açık ve samimi şekilde ele aldık. Geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun.

Değerli dostum Kiryakos'la bu konuda hemfikir olduğumuzu gördüm. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü konusunda da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum.

Terörle ve organize mücadele konusundaki beklentilerimizi sayın başbakanla bir kez daha paylaştım. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Azınlık hakları dini özgürlükler ve eğitim haklarından yararlandırılmaları konusundaki beklentimizi paylaştık.

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıya. Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimize olduğunu düşünüyoruz.

Gazze'de ateşkes ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail'in Batı Şeria'yla ilgili aldığı son kararları reddediyoruz. Dünyanın önde gelen ülkeler gibi bizim ve kardşe ülkelerin tutumu ortadadır.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. 2025-2026 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Yunanistan'ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini konseyin gündeminde tutacağına inanıyorum.

Suriye'de istikrarın tesisi ve barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değindik. Üstlendiğimiz yapıcı rolün kendisi içind eğil Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için ne derece mühim olduğu ortada. Suriye'nin birliği temelinde bileşenlerin kapsayısı bir anlayışla geleceğe yürümesini temenni ediyoruz.

İki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum."

"Artıkilişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanıyorum"

Erdoğan'ın ardından sözü Yunanistan Başbakanı Miçotakis aldı. Miçotakis şöyle konuştu:

"Birlikte bölgemizin istikrarı için de çaba sarf etmek durumundayız. Bölgemizde çeşitli zor konular var. Anlaşamadığımız bazı konular da var; Ege'deki kıta sahanlığı ve münhasur ekonomik bölge gibi. Bu konularla ilgili belki de uluslararası bir yargı organına başvurmak gerekebilir. Sayın Cumhurbaşkanı, ümit ediyorum ki bu konudaki iyimserliğinizi paylaşıyorum, şartlar ilerleme kaydetmek için uygun.

Artık bizim ilişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanıyorum.

Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın tezleri malum ve net. Yeniden bir diyalog başlatılması için BM kararları imkan sağlamakta. Çözüm arayışları kesinlikle BMGK kararları doğrultusunda olacaktır.