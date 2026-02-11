  • BIST 12433.5
Lefkoşa Türk Belediyesi'nin çam kese böceğiyle mücadelesi sonuç verdi: Şikâyetler 9'a düştü

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin biyolojik yöntemlerle yürüttüğü mücadele kapsamında çam kese böceği şikâyet sayısı iki yılda 389’dan 9’a geriledi. Belediye, 2025 ve 2026’da toplam 2 bin 800 çam ağacının ilaçlandığını açıkladı.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nin çam kese böceğiyle mücadelesi sonuç verdi: Şikâyetler 9’a düştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), insan ve hayvan sağlığını tehdit eden, aynı zamanda doğal yaşama ciddi zararlar veren çam kese böceğiyle mücadelede yürüttüğü biyolojik çalışmaların somut ve başarılı sonuçlarını almaya devam ediyor.

LTB Çevre Sağlığı Şube Sorumlusu Dr. Vet. Hek. Erkut D. Özgöray, son üç yıla ait verilerin uygulanan mücadelenin etkinliğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “İki yıl önce 389 olan çam kese böceği şikâyet sayısı, 2025’te 72’ye, 2026 yılı 10 Şubat tarihi itibarıyla ise yalnızca 9’a düşmüştür. Bu ciddi azalma, planlı, bilimsel ve sürdürülebilir bir mücadele anlayışıyla çalışmamızın doğrudan sonucudur.” dedi.

Özgöray, “2025 yılı içerisinde toplam 1.400 çam ağacı biyolojik yöntemlerle ilaçlanmıştır. Bu yıl da belediye sınırlarımız içerisinde yer alan 1.400 çam ağacının biyolojik ilaçlaması 10 Şubat itibarıyla tamamlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Çam kese böceğiyle mücadelede çevre ve halk sağlığını ön planda tuttuklarını vurgulayan Dr. Özgöray, çalışmaların uluslararası standartlara uygun ekipmanlarla yürütüldüğünü belirtti. “Lefkoşa Türk Belediyesi olarak doğaya zarar vermeyen biyolojik yöntemlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız hem halk sağlığını hem de doğal dengeyi korumaktır.” dedi.

Yurttaşların, ilaçlama sonrası dönemde karşılaşabilecekleri çam kese böceği vakalarını mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi Çevre Sağlığı Şubesi’ne, mesai saatleri dışında ise Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirmeleri önemle rica olunur.

