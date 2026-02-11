  • BIST 12433.5
  • Altın 7092.33
  • Dolar 43.6283
  • Euro 52.0125
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Tıp-İş greve bugün de devam edecek

» »
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı’ndan taleplerine yanıt alamadıklarını belirterek 11 Şubat 2026’da kamu sağlık birimlerinde grev yapılacağını duyurdu. Acil ve kritik hizmetler grev dışında tutulacak.
Tıp-İş greve bugün de devam edecek

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamuda görev yapan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin taleplerine Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir geri dönüş alınamaması nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü grev yapılacağını açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamuda görev yapan hekimlerin yüzde 50’den fazlasının kamu görevlisi sayılmayan sözleşmeli veya mecburi hizmetli statülerde çalıştırıldığı belirtilerek, bu sorunun giderilmesi talep edildi. Açıklamada, geçici statülerin yasada öngörülen 1+1 yıl sınırına rağmen on yıllardır sürdürüldüğü vurgulandı.

SÖZLEŞMELİ HEKİMLER İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

Tıp-İş, sözleşmeli ve mecburi hizmetli hekimlerin eğitim izinleri, yıllık izin ve hastalık raporu haklarının yeniden düzenlenmesini isterken; radyasyonla çalışan hekimlerin çalışma koşulları ve sürelerinin de güncellenmesini talepler arasına aldı.

Açıklamada, hastanelerde yatak sayısının yıllardır artmamasına karşın hasta sayısının kontrolsüz şekilde yükseldiğine dikkat çekilerek, planlama eksikliğinin giderilmesi gerektiği ifade edildi.

“ESAS VE SÜREKLİ KADRO” VURGUSU

Sendika ayrıca, farklı statülerde istihdam edilen hekimlerin yasada yer aldığı şekilde “esas ve sürekli kadrolara” aktarılmasını, hastane yönetim kurulları ile Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’nun mevzuatta belirtildiği şekilde düzenli toplanmasını talep etti.

Hamile hekimlerin nöbet muafiyetlerinin netleştirilmesi, doğum sonrası emzirme izinlerinin düzenlenmesi ve kamusal kaynakların özel hastanelere sevkler yerine kamu sağlık altyapısına aktarılması gerektiği de açıklamada yer aldı.

Taleplerin defalarca iletilmesine rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir yanıt alınamadığını kaydeden sendika, bu nedenle grev ve eylemlerin sürdürüleceğini duyurdu.

GREV 07.45–15.30 ARASINDA

Bu çerçevede, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü örgütlü olunan tüm kamu sağlık birimlerinde 07.45 ile 15.30 saatleri arasında grev yapılacağı açıklandı.

Acil hizmetler, yoğun bakım, yatan hasta servisleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetlerinin grev dışında tutulacağı bildirildi.

Aynı gün saat 11.30’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi 5’inci kattaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası lokalinde basın toplantısı düzenleneceği duyurularak, tüm basın kuruluşları toplantıya davet edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimler Sendikası'nın grevi bugün de devam edecek10 Şubat 2026 Salı 09:38
  • Erhürman New York yolcusu10 Şubat 2026 Salı 09:35
  • Gürkut bordroları yayınladı, "719 Bin TL maaş" istedi!10 Şubat 2026 Salı 09:30
  • Sağlıkta Hekimler Grevde, Ektam'da İşçiler, Koop'da ise eksik maaş kaosu!09 Şubat 2026 Pazartesi 20:40
  • Sivil Hizmet Görevlisi aday adayları temel eğitimlerine başladı09 Şubat 2026 Pazartesi 19:58
  • Dânâ: Cumhurbaşkanımız görüş ve beklentilerini Guterres ile paylaşacak09 Şubat 2026 Pazartesi 17:36
  • Ektam Kıbrıs: Grev yoluna gidilmiş olması karşısında üzgünüz09 Şubat 2026 Pazartesi 17:35
  • Mevlevi bölgesinde 16–20 Şubat tarihleri arasında havan atışı yapılacak09 Şubat 2026 Pazartesi 17:34
  • Koop-Sen: Koopbank iştiraklerinde eksik maaş uygulaması hakkında polise şikayette bulunduk09 Şubat 2026 Pazartesi 17:31
  • Tıp-İş yarın da eyleme devam edecek09 Şubat 2026 Pazartesi 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti