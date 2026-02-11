Tıp-İş greve bugün de devam edecek

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamuda görev yapan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin taleplerine Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir geri dönüş alınamaması nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü grev yapılacağını açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamuda görev yapan hekimlerin yüzde 50’den fazlasının kamu görevlisi sayılmayan sözleşmeli veya mecburi hizmetli statülerde çalıştırıldığı belirtilerek, bu sorunun giderilmesi talep edildi. Açıklamada, geçici statülerin yasada öngörülen 1+1 yıl sınırına rağmen on yıllardır sürdürüldüğü vurgulandı.

SÖZLEŞMELİ HEKİMLER İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

Tıp-İş, sözleşmeli ve mecburi hizmetli hekimlerin eğitim izinleri, yıllık izin ve hastalık raporu haklarının yeniden düzenlenmesini isterken; radyasyonla çalışan hekimlerin çalışma koşulları ve sürelerinin de güncellenmesini talepler arasına aldı.

Açıklamada, hastanelerde yatak sayısının yıllardır artmamasına karşın hasta sayısının kontrolsüz şekilde yükseldiğine dikkat çekilerek, planlama eksikliğinin giderilmesi gerektiği ifade edildi.

“ESAS VE SÜREKLİ KADRO” VURGUSU

Sendika ayrıca, farklı statülerde istihdam edilen hekimlerin yasada yer aldığı şekilde “esas ve sürekli kadrolara” aktarılmasını, hastane yönetim kurulları ile Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’nun mevzuatta belirtildiği şekilde düzenli toplanmasını talep etti.

Hamile hekimlerin nöbet muafiyetlerinin netleştirilmesi, doğum sonrası emzirme izinlerinin düzenlenmesi ve kamusal kaynakların özel hastanelere sevkler yerine kamu sağlık altyapısına aktarılması gerektiği de açıklamada yer aldı.

Taleplerin defalarca iletilmesine rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir yanıt alınamadığını kaydeden sendika, bu nedenle grev ve eylemlerin sürdürüleceğini duyurdu.

GREV 07.45–15.30 ARASINDA

Bu çerçevede, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü örgütlü olunan tüm kamu sağlık birimlerinde 07.45 ile 15.30 saatleri arasında grev yapılacağı açıklandı.

Acil hizmetler, yoğun bakım, yatan hasta servisleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetlerinin grev dışında tutulacağı bildirildi.

Aynı gün saat 11.30’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi 5’inci kattaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası lokalinde basın toplantısı düzenleneceği duyurularak, tüm basın kuruluşları toplantıya davet edildi.