'Ölü gezegen' Venüs volkanik tüneller saklıyormuş

Bilim insanları ‘ölü bir gezegen’ olduğu sanılan Venüs gezegeninde volkanik patlamalardan oluşan uzun gizli tüneller buldu.

Space’in haberine göre NASA’nın ‘Magellan’ adlı misyonundan elde edilen verileri inceleyen bilim insanları Venüs’te volkanik faaliyetlerin oluşturduğu geniş bir yeraltı tüneli bulduklarını duyurdu.

Bulguyla Venüs gezegeninin jeolojik olarak ‘ölü bir dünya’ olduğu anlayışına karşı çıkan kanıtların da artması bekleniyor.

TRT Haber’in aktardığına göre ‘lav tüpü’ denilen bu tüneller ‘Nyx Mons’ adlı yanardağın yamaçlarında yer alıyor. Venüs’ün yoğun bulutları doğrudan izlenmesini zorlaştırsa da araştırmacılar radar sinyalleriyle yeraltı haritalarını çıkarmaya çalışıyor.

Gelecekte gezegene gönderilecek robot keşif araçları için bu tüneller aşırı sıcaklardan korunmak için doğal sığınak görevi de görebilir.