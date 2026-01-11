Kawasaki robot at üretimine başlayacağını duyurdu

Kawasaki, Japonya’nın Osaka kentindeki Expo 2025 adlı fuarda ilk kez tanıtılan dört ayaklı hidrojenle çalışan sürüş robotu ‘Corleo’nun geliştirme sürecine devam ediyor.

Robot at için şirket Suudi Arabistan’ın başkent Riyad’daki Expo 2030’da görücüye çıkarma planları yapıyor.

Corleo isimli araç üzerine oturup vücut ağırlığınızı kaydırarak yönlendirdiğiniz at veya motosiklet sürmeye benzer bir robotik araç olarak tanıtılıyor.