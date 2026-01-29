Volkswagen 44 bin aracını batarya yangını riski nedeniyle geri çağırıyor

Geri çağırma kararı, markanın popüler elektrikli SUV modeli ID.4'ün 2023 ile 2025 yılları arasındaki üretimlerini kapsıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 43 bin 881 adet ID.4 aracın yazılım güncellemesi ve gerekli durumlarda batarya değişimi için servislere davet edileceği belirtildi.

Belirli modeller için ek güvenlik önlemleri

Geri çağırma kapsamındaki araçlardan özellikle 2023 ve 2024 model yılına ait 670 adet araçta, batarya hücre modüllerindeki hizalama hatalarının yangın riskini daha fazla artırdığı tespit edildi.

Bu araçların sahiplerine, tamir işlemleri tamamlanana kadar ekstra tedbir almaları yönünde kritik uyarılarda bulunuldu:

Şarj işlemi biter bitmez aracın dış mekana park edilmesi,

Kapalı alanlarda gece boyunca şarj yapılmaması,

Seviye 3 DC hızlı şarj ünitelerinin kullanılmaması,

Batarya şarj seviyesinin maksimum yüzde 80 ile sınırlandırılması öneriliyor.

Servis işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek

Volkswagen yetkili servisleri, geri çağrılan tüm araçlarda yazılım güncellemelerini ve batarya kontrollerini ücretsiz olarak yapacak.

Hatalı batarya hücresine sahip olduğu tespit edilen araçlarda ise modül değişimleri yapılarak güvenlik standartları sağlanacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, müşteri güvenliğinin öncelik olduğu ve tüm araçların hızlı bir şekilde denetlenmesi için NHTSA ile yakın iş birliği içinde çalışıldığı ifade edildi.

Müşterilere bilgilendirme mektupları gönderilecek

Söz konusu geri çağırma kararı, elektrikli araç sektöründe yüksek voltajlı batarya sistemlerine yönelik artan güvenlik hassasiyetinin bir parçası olarak görülüyor.

Araç sahiplerine yönelik bilgilendirme mektuplarının mart ayından itibaren gönderilmeye başlanacağı açıklandı.

Volkswagen, ID.4 modelinin markanın en hızlı büyüyen elektrikli araçlarından biri olduğunu vurgularken, benzer sorunların gelecekteki modellerde yaşanmaması için ek güvenlik önlemleri üzerinde çalıştığını bildirdi.