Ay'a 60 metrelik asteroid çarpabilir: Bilim insanları kötü senaryoya hazırlanıyor

Ay’a güncel hesaplara göre yüzde 4’lük bir ihtimalle 60 metrelik bir asteroid çarpması bekleniyor. Bilim insanları kötü senaryolara hazırlanmaya başladı.

Sciencealert’in haberine göre Ay’a 2032’de 60 metre genişliğinde bir asteroidin çarpma olasılığı yüzde 4. Küçük bir ihtimal gibi gözükse de bilim insanları için bu oran ihmal edilemeyecek kadar yüksek.

Araştırmacılar hem kötü senaryoya (çarparsa oluşabilecek meteor yağmurları) hem de iyi senaryoya (Ay’ın jeolojisini, sismolojisini ve kimyasal yapısını inceleme fırsatı) hazırlanıyor.

‘2024 YR4’ adlı asteroidin çarpması halinde olay Pasifik bölgesinden çıplak gözle görülebilecek. TRT Haber’in aktardığına göre Ay yüzeyinde yaklaşık 1 kilometre genişliğinde yeni bir krater oluşacak.

Çarpışma anında oluşacak sismik dalgalar, Ay’ın derinlikleriyle ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkaracak bir laboratuvar işlevi görecek. James Webb Uzay Teleskobu gibi gözlem araçları da soğuma sürecini takip ederek krater oluşum mekanizmalarına dair veriler toplayacak.

‘Risk oluşabilir’

Çarpışmanın ardından Ay’dan kopan toz ve kaya parçaları Dünya yörüngesine doğru ilerleyecek.

Yaklaşık 400 kiloluk enkazın yörüngeye girmesi, modern navigasyon ve internet sistemlerini sağlayan uydu takımları için büyük bir risk. Bunun Kessler Sendromu’nu (Uzay çöplerinin ortaya çıkaracağı zincirleme reaksiyonun yapay uyduları kullanmamızı nesiller boyunca imkansız hale getirmesi) başlatmasından endişe duyuluyor.

Öte yandan atmosferde saatte 20 milyona varan bir meteor yağmuruysa görsel bir şölen sunabilir.

Olası kötü senaryo için uzay ajansları asteroidin rotasını değiştirecek bir saptırma görevini gündemine alabilir. 2028’deki yakın geçiş sırasında yapılacak hassas ölçümler bu görevin gerekli olup olmadığını netleştirecek.

Bilim insanları, paha biçilemez veriler sunacak çarpışmayı izlemekle yörüngeyi korumak arasında bir karar verecek.