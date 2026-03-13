Erhürman: “Akıl ve barış diliyle konuşmaya devam edeceğim”

Erhürman, Ertuğruloğlu’nun “Cumhurbaşkanı hangi ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu bilmesi lazım” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, kullandığı “barış dili”nin dozunun fazla bulunduğunu anladığını ifade etti.

Ertuğruloğlu ile aynı düşünce ve dil dünyasına mensup olmadıklarının herkes tarafından bilindiğini belirten Erhürman, kendisinin tercih ettiği dilin farklı olduğunu vurguladı.

Erhürman açıklamasında, “Ben akıl dili ve barış dili ile konuşmaya devam edeceğim” dedi.

Öte yandan Erhürman, iki makam arasında iletişim sorunu olduğu yönündeki olası endişelere de değinerek, Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında gerekli konularda devlet ciddiyeti çerçevesinde iletişimin sürdürüldüğünü kaydetti.