Federico fırkateyni Kıbrıs karasularına girdi

İtalya’nın Güney Kıbrıs’ı koruma inisiyatifi kapsamında gönderdiği “Federico Martinengo” adlı fırkateynin Kıbrıs karasularına girdiği bildirildi. Taranto Limanı’ndan pazartesi günü yola çıkan gemide 100’den fazla personelin bulunduğu kaydedildi.
