Avrupa pazarında Türk malları için yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği tarafından duyurulan "Sanayi Hızlandırma Yasası" taslağı, Türkiye'de üretilen ürünlerin "Avrupa Birliği'nde üretilmiş" statüsünde kabul edilmesinin yolunu açıyor.
Avrupa pazarında Türk malları için yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, birliğe üye ülkelerin yanı sıra AB ile stratejik iş birliği içinde bulunan ülkeleri de kapsayan yeni bir düzenleme taslağını kamuoyuna açıkladı. Paylaşılan metne göre, iş birliği ortağı olan ülkelerde üretilen mallar "Made in EU" standartlarında değerlendirilecek. Bu gelişme, Türkiye'de üretim faaliyetlerini sürdüren firmaların Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırırken, özellikle otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler için büyük bir avantaj sağlama potansiyeli taşıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat düzenlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Söz konusu gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kararın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bakan Bolat, bu noktaya gelinmesi için uzun süredir yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü vurguladı. Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye ve Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin daha derin bir boyuta taşınacağını belirten Bolat, Türk üreticilerin bu sayede Avrupa'da düzenlenen kamu ihalelerine katılım hakkı bile elde edebileceklerini aktardı.

Taslak yasa çok sayıda sanayi kolunu doğrudan etkileyecek

Avrupa Birliği'nin hazırladığı "Sanayi Hızlandırma Yasası" şu an için taslak aşamasında bulunuyor ve henüz resmi olarak yürürlüğe girmiş değil. Taslağın yasalaşarak hayata geçirilmesi durumunda; alüminyum, çimento, çelik ve otomobil sektörlerinin yanı sıra bataryalar, rüzgâr türbinleri, ısı pompaları ve elektrolizör üretimi yapan firmaların önündeki engeller kalkacak. Bu stratejik alanlarda üretim yapan Türk şirketleri, Avrupa pazarında "Made in EU" etiketiyle yer alarak operasyonel kabiliyetlerini genişletebilecekler.

