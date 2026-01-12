  • BIST 12254.83
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

İranlı diplomat ve temsilcilerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran’ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişinin yasaklandığını duyurdu.
İranlı diplomat ve temsilcilerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı

Gündem İran’daki protestolar

İran’da 28 Aralık 2025’te paranın rekor değer kaybı ve enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı eylemler pek çok eyalete yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre en az 544 kişi öldü, 10 bin 681 kişi gözaltına alındı.

Gösterileri başından beri destekleyen ABD Başkanı Donald Trump, son olarak ‘İran’ın hiç olmadığı kadar özgürlüğe yakın olduğunu’ söyledi.

AP’den açık destek

X’ten paylaşımında “Artık hiçbir şey eskisi gibi devam edemez” diyen Metsola, şunları yazdı:

“İran’ın cesur halkı, hakları ve özgürlükleri için mücadeleyi sürdürürken bugün İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı bütün diplomatik personelin ve temsilcilerin Avrupa Parlamentosu’nun tüm binalarına girişini yasaklama kararı aldım.

Bu Meclis, varlığını işkence, baskı ve cinayetle sürdüren bir rejimi meşrulaştırmaya ortak olmayacak.”

