Hristodulidis, AB Konseyi başkanlığı görevi başlarken Zelenskiy'i aradı

Nikos Christodoulides, Perşembe akşamı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin dönüşümlü başkanlığını üstlenmesinin ardından yapılan ilk uluslararası görüşme oldu
Nikos Hristodulidis, Perşembe akşamı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin dönüşümlü başkanlığını üstlenmesinin ardından yapılan ilk uluslararası görüşme oldu.

Hristodulidis, Zelenskiy'nin Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ve önümüzdeki günlerde Ukrayna savaşıyla ilgili diğer uluslararası toplantılar öncesinde, Zelenskiy ile "kalıcı ve uygulanabilir bir barış için yapılan çabalarda son gelişmeleri" görüştüklerini söyledi.

"Kıbrıs başkanlığı sırasında Ukrayna için belirlediğimiz yol haritasını da görüştük. Ukrayna'ya destek vermek, Kıbrıs başkanlığının en önemli önceliği olacak" diyen Hristodulidis, Zelenskiy'nin Çarşamba günü Lefkoşa'da Kıbrıs'ın altı aylık dönem başkanlığının açılış törenine katılacağını da sözlerine ekledi.

