AB'de yıllık maaşın en yüksek olduğu ülkeler: Lüksemburg zirvede

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre AB’de yıllık ortalama maaşın en çok olduğu ülkeler Lüksemburg, Danimarka ve İrlanda.
Euronews’ün aktardığına göre geçen yıl, AB’de yıllık maaşlar yüzde 5,2 arttı. Ortalama, 2 bin avro artışla yıllık 39 bin 808 bin avroya ulaştı.

Türkiye’de geçen yıl kişi başına düşen yıllık ortalama milli gelirse Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 13 bin 315 avro (653 bin lira) olmuştu.

Yıllık maaşların zirvede olduğu ülkeler şunlar:

  • Lüksemburg 82 bin 969 avro
  • Danimarka 71 bin 565 avro
  • İrlanda 61 bin 51 avro

Almanya ve Fransa sırasıyla 53 bin 791 ve 43 bin 790 avroyla Avrupa ortalamasının üzerinde.

Yıllık maaşın en az olduğu ülkelerse şunlar:

  • Bulgaristan 15 bin 387 avro
  • Yunanistan 17 bin 954 avro
  • Macaristan 18 bin 461 avro

İspanya ve İtalya’da yıllık ortalama maaş@ 33 bin 500 avro civarı.

Yıllık maaşlar Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 27 bin 611, Portekiz’de 24 bin 818, Polonya’daysa 21 bin 246 avro.

Araştırmanın metodolojisi

Araştırma düzeltilmiş tam zamanlı maaşların yıllık endeksi, ulusal hesaplar ve İşgücü Anketi (LFS) verilerinin bir kombinasyonuna dayanıyor.

