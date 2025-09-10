Varşova savaşa ilk kez dâhil oldu: Polonya hava sahasına giren Rus İHA'larını düşürdü, tansiyon yüksek!

  • BIST 10515.83
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava sahasına giren insansız hava araçlarını düşürmek için kendi hava savunma sistemlerini ve NATO hava savunma sistemlerini harekete geçirdi. Rus İHA'larını düşürdüğünü açıklayan Varşova, bu ihlali bir saldırı eylemi olarak nitelendirerek Rusya-Ukrayna savaşına ilk kez müdahil oldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, operasyonların devam ettiğini ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile “sürekli temas halinde” olduğunu söyledi.

İHA'lar düşürüldü

Polonya Askerî Komutanlığı, Rusya'nın batı Ukrayna sınırında düzenlediği saldırı sırasında insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini açıkladı. Komutanlık, radarların 10'dan fazla nesneyi izlediğini ve tehdit oluşturabilecek nesnelerin “etkisiz hale getirildiğini” belirtti. 

Komutanlık yaptığı açıklamada, “Hava sahamıza giren insansız hava araçlarından bazıları düşürüldü. Bu nesnelerin olası düşme yerlerini belirlemek için arama ve çalışmalar devam ediyor” dedi.

Podlaskie, Mazowieckie ve Lublin bölgelerini en riskli bölgeler olarak belirleyen komutanlık, bu bölgelerdeki vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yaptı. 

CNN muhabiri Kaitlan Collins de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Polonya, Ulusal Güvenlik toplantısı yapacak 

Ayrıca Polonya, Varşova saatiyle sabah 8'de acil bir kabine toplantısı düzenledi.

Hükûmet, toplantı öncesinde Polonya Başbakanı Donald Tusk'un savunma ve güvenlikten sorumlu kilit bakanlarla istişarelerde bulunduğunu açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ulusal Güvenlik Bürosu'nda Başbakan Donald Tusk'un da katılacağı bir brifing düzenleyeceğini açıkladı.

Hava sahası kapatıldı

Ülkenin en büyük havalimanı olan Varşova Chopin Havalimanı, askeri operasyonlar nedeniyle hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

Flightradar24 takip verileri, Çarşamba sabahı erken saatlerde Chopin Havalimanı'na inmesi planlanan bir dizi uçuşun Polonya'nın Katowice, Wroclaw ve Poznan havalimanlarına yönlendirildiğini gösterdi.

Savunma Bakanı Londra ziyaretini yarıda kesiyor 

Öte yandan Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz'in, E5 Beşli Grubu ülkeleri (Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık) savunma bakanlarının toplantısına katılmak üzere Londra'ya yapacağı ziyareti yarıda keserek Polonya'ya dönmesi bekleniyor.

