13. Maaşlar ödeniyor

13’üncü maaşlar ayın 25’i ve 26’sında yatırılacak
13. Maaşlar ödeniyor

Başbakan Ünal Üstel, 13. maaşların ödeneceği tarihi duyurdu. Üstel, devlet olarak çalışanları, emeklileri, sigortalıları ve sosyal destek alan vatandaşları maaşlar konusunda hiçbir zaman belirsizlikle karşı karşıya bırakmadıklarını belirterek, “Bundan sonra da bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar kapsamındaki emeklilerin 13. maaşlarının 25 Aralık Perşembe, kamu çalışanları, kamudan emekli olanlar, sosyal yardım alanlar, şehit aileleri ve engellilerin 13. maaşlarının ise 26 Aralık Cuma günü ödeneceği duyuruldu.

Üstel, hükümetleri döneminde maaşların hiçbir zaman “ödenecek mi” tartışmalarına konu edilmediğini savunarak, “Taksitli maaş uygulamaları yaşatılmamış, halkımız belirsizliğe mahkum edilmemiştir” dedi.

Sosyal Sigortalar kapsamındaki 47 bin 537 emeklinin 13. maaş ödemeleri için 2 milyar 393 milyon 610 bin 438 TL kaynak ayrıldığını belirten Üstel, söz konusu tutarın 25 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını kaydetti.

Kamu çalışanları, kamudan emekliler, sosyal yardım alanlar, şehit aileleri ve engellilerin 13. maaşlarının ise 26 Aralık Cuma günü ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada, maaş artışlarıyla ilgili olarak son yıllarda döviz bazında yükseliş sağlandığı ileri sürülerek, bunun “KKTC tarihinde önemli bir eşik” olduğu belirtildi. Üstel, enflasyonun gerilemesiyle birlikte alım gücünün yıl içinde toparlanmasının beklendiğini de ifade etti.

Başbakan Üstel, “Devletin gücünü çalışanına, emeklisine, ihtiyaç sahiplerine ve üreten tüm vatandaşlarımıza yansıtan bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Üstel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sevgili kardeşlerim,

Devlet olarak çalışanlarımızı, emeklilerimizi, sigortalılarımızı ve sosyal destek alan vatandaşlarımızı maaşları konusunda hiçbir zaman belirsizlikle karşı karşıya bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.

Her zaman olduğu gibi, yine üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek; Sosyal Sigortalar kapsamındaki emeklilerimizin 13. maaşlarının 25 Aralık Perşembe günü, kamu çalışanlarımızın, kamudan emekli olan vatandaşlarımızın, sosyal yardım alanların, şehit ailelerimizin ve engelli kardeşlerimizin 13. maaşlarının ise 26 Aralık Cuma günü ödeneceğini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Bizim hükümet dönemimizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde maaşlar hiçbir zaman “ödenecek mi” tartışmalarına konu edilmemiştir. Taksitli maaş uygulamaları yaşatılmamış, halkımız belirsizliğe mahkum edilmemiştir. Bundan sonra da vatandaşlarımızı böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakmayacağımızı açıkça ifade etmek isterim.

Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hak ettikleri maaşları zamanında ve eksiksiz almaları, dönem dönem yaşanan enflasyonist süreçlerde alım güçlerinin korunması, devletin hem yasal hem de sosyal sorumluluğudur ve biz bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu çerçevede, Sosyal Sigortalar kapsamındaki 47 bin 537 sigorta emeklimizin 13. maaşlarının 25 Aralık Perşembe günü ödeneceğini, bu ödemeler için 2 milyar 393 milyon 610 bin 438 TL kaynak ayrıldığını ve söz konusu tutarın aynı gün hesaplara yatırılacağını ifade etmek isterim.

Ayrıca kamu çalışanlarımızın, kamudan emekli olan vatandaşlarımızın, sosyal yardım alanların, şehit ailelerimizin ve engelli kardeşlerimizin 13. maaş ödemeleri 26 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Türk lirasında yaşanan değer kayıpları ve enflasyonist ortam karşısında vatandaşlarımızı korumak adına, son yıllarda maaşlara yaptığımız artışlar ve bunun sonucunda döviz bazında sağlanan yükseliş, KKTC tarihinde önemli bir eşiği temsil etmektedir.

Enflasyonun gerilemesi ve piyasanın daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasıyla birlikte, alım gücünün bu yıl içinde belirgin şekilde toparlanmasını bekliyoruz.

Devletin gücünü, çalışanına, emeklisine, ihtiyaç sahiplerine ve üreten tüm vatandaşlarımıza yansıtan bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

