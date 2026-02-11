Erdoğan, "aflarını isteyen" iki bakanı görevden aldı: Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Erdoğan, bir süredir kabinede beklenen değişikliği gerçekleştirerek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kabinede beklenen değişikliği gerçekleştirerek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan Erdoğan imzalı kararnamenin başında, Tunç ve Yerlikaya'nın görevden aflarını istedikleri ve görevden af taleplerinin kabul edildiği vurgulandı. Buna karşılık, sosyal medyadan Erdoğan'a teşekkür eden Tunç ve Yerlikaya'nın görevden aflarını istediklerine yönelik bir ifadeye mesajlarında yer vermemeleri dikkati çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde başta İBB soruşturması olmak üzere Türkiye gündemine damga vuran çok sayıda soruşturmaya imza atan Akın Gürlek'in bir süredir bakanlık görevini istediği, emniyet ve İçişleri Bakanlığı'nın kimi uygulamalarından da rahatsızlık duyduğu kulislerde konuşuluyordu. Kabinede mini revizyon yapması uzun süredir beklenen Erdoğan'ın, ismi geçen diğer bakanları değiştirmemesi, yargı ve güvenlik alanındaki en kritik iki bakanlıkla sınırlı değişikliğe imza atması da dikkati çekti.

İstanbul'da mahkeme başkanlığı yaptığı dönemdeki kararlarıyla kamuoyunun gündemine gelen, bu görevlerinden sonra Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan, buradan da Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Gürlek, Ankara'ya Adalet Bakanı olarak döndü.

Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adalet Bakanlığı'na atanmasının ardından ise kulislerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için Anadolu Başsavcısı Fatih Dönmez ile Bakırköy Savcısı Barış Duman’ın adının geçtiği iddia edildi.

Süleyman Soylu'dan sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan ve bir süredir görevden alınacağı konuşulan Yerlikaya da koltuğunu 2021'de İskilipli Atıf Hoca anmasına katılması kamuoyunda tartışılan Erzurum Valisi Çiftçi'ye devredecek. Yerlikaya'nın bir süredir bakan yardımcıları ile de sorun yaşadığı konuşuluyordu.