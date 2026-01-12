Usta oyuncu Haldun Dormen entübe edildi: Haberi oğlu duyurdu

Enfeksiyon tedavisi nedeniyle hastaneye kaldırılan 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen entübe edildi. Haberi oğlu Ömer Dormen duyurdu.

Bugün entübe edildi

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı 97 yaşındaki Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, yaklaşık bir hafta önce yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dormen, yoğun bakımda tedavisi süren babasının solunumunun daha iyi desteklenebilmesi amacıyla bugün entübe edildiğini belirtti.

Babası için dua istedi

Ömer Dormen yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin!”

Hayranlarına seslenmişti

Haldun Dormen geçen hafta sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve ozenlle devam etmektedir. İginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum.” demişti.

Haldun Dormen kimdir?

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Dormen, bu yıl sanat hayatının 72’nci yılını kutluyor. Dormen, 1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.