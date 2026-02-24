  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 CHP'linin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

»
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 CHP'li vekil hakkında dokunulmazlığın kaldırılması için TBMM'ye fezleke gönderildi.
Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 CHP'linin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye fezleke gönderildi.

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri, TBMM Başkanlığı’na iletildi.

Meclis Başkanlığı, fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale etti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere, siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayla 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuyor. Komisyon, gizli oyla bir başkan ve aynı zamanda sözcülük yapacak bir kâtip seçiyor.

Hazırlık Komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Komisyon, dosyadaki evrakı inceliyor, gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor; ancak tanık dinleyemiyor.

Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya Karma Komisyon’a geliyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde rapor ve eklerini görüşerek karara bağlıyor.

Komisyon, ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar verilirse rapor Genel Kurul’da okunuyor. Bu rapora 10 gün içinde itiraz edilmezse rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse rapor Genel Kurul gündemine alınıyor.

GENEL KURUL KARAR VERİYOR

Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Karma Komisyon raporları doğrudan Genel Kurul gündemine geliyor. Genel Kurul, raporu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor; reddederse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, "aflarını isteyen" iki bakanı görevden aldı: Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu11 Şubat 2026 Çarşamba 10:00
  • Grand İsias Otel davasında karar: 3 kamu görevlisine 10 yıl hapis; aileler kararı istinafa taşıyacak04 Şubat 2026 Çarşamba 11:40
  • Türkiye'de Ocak ayı enflasyonu 4.84 olarak gerçekleşti!03 Şubat 2026 Salı 14:03
  • ”Azad” kod adlı şahıs Mersin’de yakalandı02 Şubat 2026 Pazartesi 16:16
  • Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerine giremeyecek02 Şubat 2026 Pazartesi 11:43
  • Antalya'da otobüs kazası: Sekiz ölü, 26 yaralı01 Şubat 2026 Pazar 12:31
  • İstanbul-Tahran seferini yapan uçak, acil kodu vererek geri döndü01 Şubat 2026 Pazar 11:15
  • Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Avukat Seyhan Yıldırım’ın mal varlıklarına el konuldu25 Ocak 2026 Pazar 11:03
  • Uğur Mumcu, 33 yıl önce bugün katledildi24 Ocak 2026 Cumartesi 17:12
  • Gözler faiz kararında22 Ocak 2026 Perşembe 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti