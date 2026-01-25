  • BIST 12433.5
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Avukat Seyhan Yıldırım'ın mal varlıklarına el konuldu

8 ilde eş zamanlı operasyon, şirkete TMSF kayyumu

8 ilde eş zamanlı operasyon, şirkete TMSF kayyumu
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Avukat Seyhan Yıldırım’ın mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, aralarında Avukat Seyhan Yıldırım’ın da bulunduğu şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.

8 ilde eş zamanlı operasyon, şirkete TMSF kayyumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.

MASAK ve TCMB raporlarıyla örgüt yapılanması ortaya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgüt yapılanması deşifre edilirken, yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi konumundaki bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı tespit edildi. Bu kapsamda, Avukat Seyhan Yıldırım’ın mal varlıklarına da el konuldu.

Geçmişte silahlı saldırıyla gündeme gelmişti

Papel Elektronik A.Ş.’nin sahibi Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım, 2023 yılında Girne’de bulunan hukuk bürosunda ayaklarından vurulmasıyla da kamuoyunun gündemine gelmişti. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

