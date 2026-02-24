Rekabet Kurulu'ndan 2 banka hakkında soruşturma kararı

  • BIST 12433.5
Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verdi.

BloomberHT'de yer alan habere göre, Rekabet Kurulu bazı bankalar ve finansal kurumlara rekabeti ihlal ettikleri gerekçesi ile soruşturma başlatı.

İŞ BANKASI VE YAPI KREDİ'YE SORUŞTURMA

Türkiye İş Bankası ile Yapı ve Kredi bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bankamızın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılmasının, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağının hatırlatılığı açıklamada, konu hakkındaki önemli gelişmelerin kamuya açıklanacağı belirtildi.

