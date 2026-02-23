Gazimağusa’da Denetim 3 İşletmeye Ceza, 3 İşletmede Tarihi Geçmiş Ürün Tespiti

20 Şubat 2026 akşamı Suriçi ve İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren restoran, meyhane ve barlara yönelik kapsamlı gece denetimi gerçekleştirdi

Toplam 14 işletmenin kontrol edildiği denetimlerde, mevzuatta yer alan izin belgeleri, hijyen koşulları, ürün saklama şartları ve genel işletme düzeni incelendi. Yapılan kontroller sonucunda 3 işletmeye evrak eksiklikleri ve hijyen koşullarına uyulmaması nedeniyle cezai işlem uygulanırken, 7 işletmeye çeşitli eksiklikler nedeniyle ihbar verildi.

Ayrıca 3 işletmede son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edilen ürün ve içecekler ekipler tarafından müsadere edilerek imha edildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunmasının öncelik olduğu vurgulanarak denetimlerin planlı ve etkin şekilde sürdürüldüğü, gerekli görülen bölgelerde ise sıklaştırılarak devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, işletmelerin mevzuat gereği bulundurmakla yükümlü oldukları ruhsat ve izin belgelerini denetim sırasında kolay erişilebilir ve fiziki olarak ibraz edilebilir durumda muhafaza etmelerinin önemine dikkat çekildi. Hijyen koşullarının süreklilik esasına göre sağlanmasının hem işletmeler hem de toplum sağlığı açısından sorumluluk gerektirdiği kaydedildi.

Gazimağusa Belediyesi, kamu sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.