  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

Ticaret Odası'ndan ek protokol ve endişelerin giderilmesi çağrısı

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan “Fiber Optik / Elektronik Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Protokol”ün, ek protokol üzerinde uzlaşmaya varıldıktan ve toplumun faydaları göz önünde bulundurularak endişele
Ticaret Odası'ndan ek protokol ve endişelerin giderilmesi çağrısı

KTTO'dan yapılan açıklamaya göre, KTTO Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen değerlendirme ve öneriler bugün Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilere sunuldu. Meclis'te gerçekleşen temaslar çerçevesinde dosya ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali ile Milletvekili Ürün Solyalı’ya sunuldu. Dosya daha sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekilleri Sunat Atun ve Ahmet Savaşan’a verildi.

KTTO tarafından taraflara sunulan ve KTTO Oda Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen metin şöyle:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ‘Fiber Optik / Elektronik Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Protokol’ün kamuoyuna yansıyan içeriği ve izlenen yöntem konusunda ciddi kaygılar taşımaktadır. Tartışmanın özü dijital dönüşüme karşı olmak değildir. Asıl mesele, kamu yararı yeterince güvence altına alınmadan, rekabetçi bir ihale süreci işletilmeden ve gerekli teknik ile hukuki çerçeve tamamlanmadan böylesi kapsamlı bir protokolün Meclis Genel Kurulu’na getirilmiş olmasıdır.

Kuzey Kıbrıs’ın güçlü ve çağdaş bir fiber altyapıya kavuşması elbette ekonomik gelişim, yatırım ortamının güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak ihale sürecinin doğru kurgulanmadığı, yerli yatırımcı ve teknik kapasitenin sürece etkin biçimde dahil edilmediği ve uzun vadeli mali ile yapısal sonuçların şeffaf şekilde ortaya konulmadığı bir yaklaşım kamuoyunda haklı soru işaretleri doğurmuştur. Ayrıca sürecin mevcut haliyle ilerlemesinin hukuki belirsizlikler yaratma ihtimali de göz ardı edilmemelidir.

Fiber altyapı gibi stratejik nitelikteki bir ihale; toplumu ayrıştıran değil birleştiren, belirsizlik üreten değil güven veren bir anlayışla ele alınmalıdır. Yerel iş gücünün, yerli yatırımcının ve sektörde mevcut paydaşların sürece etkin biçimde dahil edilmesi ve ortak bir zeminde birlikte hareket edilmesi esastır. Kamu gelirlerinin ve veri güvenliğinin açık ve güçlü mekanizmalarla güvence altına alınması öncelikli olmalıdır. Rekabetin dışlandığı bir yapı ise uzun vadede maliyet artışı, hizmet kalitesinde gerileme ve yatırım ikliminde zayıflama riskini beraberinde getirir.

Bu nedenle doğru adım; paydaşların endişelerinin giderileceği Ek Protokol’ün iki tarafça mutabakatının sağlanması için iktidarın da muhalefetin de sürece katkı koyarak toplum menfaatlerini koruyan, endişeleri ortadan kaldıran uzlaşının sağlanması ve akabinde “Fiber Optik / Elektronik Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Protokol”ün Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasıdır. Böyle bir yaklaşım hem dijitalleşme hedefinin sağlıklı biçimde ilerlemesini sağlayacak hem de kamu yararı ile toplumsal güveni güçlendirecektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkmenköy-Dörtyol Anayolu üzerinde kaza23 Şubat 2026 Pazartesi 14:55
  • Kanunsuz avlanma23 Şubat 2026 Pazartesi 14:54
  • Mal sahibinden izinsiz olarak ikametgah içerisine girip kaldı23 Şubat 2026 Pazartesi 14:53
  • Genel Grev ve Dev Miting gündemde!23 Şubat 2026 Pazartesi 12:38
  • Bakanlar Kurulu grevleri yasakladı23 Şubat 2026 Pazartesi 12:10
  • Ankette UBP'ye Şok... En Fazla 12 Milletvekili...23 Şubat 2026 Pazartesi 11:25
  • Bilgisayar Mühendisleri: “Dijital Egemenlik Risk Altında”23 Şubat 2026 Pazartesi 10:49
  • Kıbrıs Türk Kızılay’dan Ramazan boyunca “İftar Sofrası” dayanışması23 Şubat 2026 Pazartesi 09:04
  • Döviz güne nasıl başladı?23 Şubat 2026 Pazartesi 09:02
  • Tabipler Birliği Yasası’na aykırı hareket eden iki kişi tutuklandı23 Şubat 2026 Pazartesi 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti