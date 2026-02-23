Ticaret Odası'ndan ek protokol ve endişelerin giderilmesi çağrısı

KTTO'dan yapılan açıklamaya göre, KTTO Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen değerlendirme ve öneriler bugün Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilere sunuldu. Meclis'te gerçekleşen temaslar çerçevesinde dosya ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali ile Milletvekili Ürün Solyalı’ya sunuldu. Dosya daha sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekilleri Sunat Atun ve Ahmet Savaşan’a verildi.

KTTO tarafından taraflara sunulan ve KTTO Oda Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen metin şöyle:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ‘Fiber Optik / Elektronik Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Protokol’ün kamuoyuna yansıyan içeriği ve izlenen yöntem konusunda ciddi kaygılar taşımaktadır. Tartışmanın özü dijital dönüşüme karşı olmak değildir. Asıl mesele, kamu yararı yeterince güvence altına alınmadan, rekabetçi bir ihale süreci işletilmeden ve gerekli teknik ile hukuki çerçeve tamamlanmadan böylesi kapsamlı bir protokolün Meclis Genel Kurulu’na getirilmiş olmasıdır.

Kuzey Kıbrıs’ın güçlü ve çağdaş bir fiber altyapıya kavuşması elbette ekonomik gelişim, yatırım ortamının güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak ihale sürecinin doğru kurgulanmadığı, yerli yatırımcı ve teknik kapasitenin sürece etkin biçimde dahil edilmediği ve uzun vadeli mali ile yapısal sonuçların şeffaf şekilde ortaya konulmadığı bir yaklaşım kamuoyunda haklı soru işaretleri doğurmuştur. Ayrıca sürecin mevcut haliyle ilerlemesinin hukuki belirsizlikler yaratma ihtimali de göz ardı edilmemelidir.

Fiber altyapı gibi stratejik nitelikteki bir ihale; toplumu ayrıştıran değil birleştiren, belirsizlik üreten değil güven veren bir anlayışla ele alınmalıdır. Yerel iş gücünün, yerli yatırımcının ve sektörde mevcut paydaşların sürece etkin biçimde dahil edilmesi ve ortak bir zeminde birlikte hareket edilmesi esastır. Kamu gelirlerinin ve veri güvenliğinin açık ve güçlü mekanizmalarla güvence altına alınması öncelikli olmalıdır. Rekabetin dışlandığı bir yapı ise uzun vadede maliyet artışı, hizmet kalitesinde gerileme ve yatırım ikliminde zayıflama riskini beraberinde getirir.

Bu nedenle doğru adım; paydaşların endişelerinin giderileceği Ek Protokol’ün iki tarafça mutabakatının sağlanması için iktidarın da muhalefetin de sürece katkı koyarak toplum menfaatlerini koruyan, endişeleri ortadan kaldıran uzlaşının sağlanması ve akabinde “Fiber Optik / Elektronik Haberleşme Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Protokol”ün Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasıdır. Böyle bir yaklaşım hem dijitalleşme hedefinin sağlıklı biçimde ilerlemesini sağlayacak hem de kamu yararı ile toplumsal güveni güçlendirecektir.”