Haspolat ile Taşkent kavşağı arasındaki yol yarın trafiğe kapatılacak

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa – Mağusa anayolunun Haspolat kavşağı ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Taşkent kavşağı arasında yarın saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yol çalışması yapılacak. Çalışmaların 17.00’de tamamlanması hedefleniyor.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerden can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları istendi.