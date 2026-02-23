  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

Larnaka’da 11 çiftlikte şap hastalığı tespit edildi: Önlemler için koordinasyon birimi kuruluyor

» »
Rum Tarım Bakanlığı, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla koordinasyon birimi oluşturulacağını açıkladı.
Larnaka’da 11 çiftlikte şap hastalığı tespit edildi: Önlemler için koordinasyon birimi kuruluyor

Güney Kıbrıs’ta, Larnaka’da hali hazırda 11 çiftlikte şap hastalığı tespit edildiği haber verildi.

Konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs’ta şap hastalığıyla ilgili durumun kontrolden çıkmış göründüğünü yazan “Philenews” haber sitesi, Larnaka'ya bağlı Oroklini, Trulus ve Aradip’te beş çiftlikte daha şap hastalığı tespit edildiğini belirtti.

Bu durumun yetkililerin şap hastalığının yayılmasıyla ilgili endişelerini artırdığı belirtilirken, Larnaka ilçesinde toplam 11 çiftlikte pozitif vakalara rastlandığı kaydedildi.

Haberde hastalığın Güney Kıbrıs'ta süt üretiminin önde gelen bölgelerinden olan hayvancılık işletmelerinin yer aldığı Aradip’e yayılmış olmasının, oldukça endişe verici olduğu da ifade edildi.

“Riknews” haber sitesinde yer alan habere göre Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu ise Güney Kıbrıs’ta şap hastalığıyla ilgili durumu çok zor olarak nitelendirdi.

Bu sabah düzenlenen geniş kapsamlı koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Grigoriu, hastalığın diğer hayvan çiftliklerine yayılmasını önlemek için gerekli tüm önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla Veteriner Dairesi hizmetleri müdürü Hrtistodulos Pipis başkanlığında bir koordinasyon birimi meydana getirileceğini de açıkladı.

Hayvancıların hayvanlarını korumak için biyolojik güvenlik önlemlerini uygulamaları gerektiğini ifade eden Grigoriu, şap hastalığıyla ilgili olarak Avrupa ülkelerinden uzmanların yarın Güney Kıbrıs'a gitmesinin beklendiğini de açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Yüksek Mahkemesi 11 aydır tutuklu olan Kürt kökenli Türkiye vatandaşını serbest bıraktı11 Şubat 2026 Çarşamba 19:44
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde 65 yaşındaki müebbet mahkum hücresinde ölü bulundu07 Şubat 2026 Cumartesi 17:13
  • Güney Kıbrıs’ta narkotest ve alkol testi pozitif çıkanlara ehliyetine el konulacak07 Şubat 2026 Cumartesi 10:09
  • Larnaka Hastanesi kadınlar tuvaletinde askeri silah mermisi bulundu06 Şubat 2026 Cuma 13:16
  • Kıbrıslı Rumlar yarından endişeli05 Şubat 2026 Perşembe 17:54
  • Güney Kıbrıs’ta yaz ayları için su kesintisi: "Haftada sadece 4 gün su olacak"04 Şubat 2026 Çarşamba 13:08
  • Protara’da ilk kez Avrupa Açık Deniz Yüzme Maratonu düzenlenecek04 Şubat 2026 Çarşamba 12:19
  • Kıbrıslı Rumların yaklaşık yüzde 14'ü evlerini ısıtamıyor03 Şubat 2026 Salı 14:04
  • Sahte prezervatif operasyonu: 25 bin ürün ele geçirildi02 Şubat 2026 Pazartesi 11:42
  • Kıbrıs Türk taşınmazları için ilk açık artırma Şubat’ta01 Şubat 2026 Pazar 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti