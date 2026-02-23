Larnaka’da 11 çiftlikte şap hastalığı tespit edildi: Önlemler için koordinasyon birimi kuruluyor

Güney Kıbrıs’ta, Larnaka’da hali hazırda 11 çiftlikte şap hastalığı tespit edildiği haber verildi.

Konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs’ta şap hastalığıyla ilgili durumun kontrolden çıkmış göründüğünü yazan “Philenews” haber sitesi, Larnaka'ya bağlı Oroklini, Trulus ve Aradip’te beş çiftlikte daha şap hastalığı tespit edildiğini belirtti.

Bu durumun yetkililerin şap hastalığının yayılmasıyla ilgili endişelerini artırdığı belirtilirken, Larnaka ilçesinde toplam 11 çiftlikte pozitif vakalara rastlandığı kaydedildi.

Haberde hastalığın Güney Kıbrıs'ta süt üretiminin önde gelen bölgelerinden olan hayvancılık işletmelerinin yer aldığı Aradip’e yayılmış olmasının, oldukça endişe verici olduğu da ifade edildi.

“Riknews” haber sitesinde yer alan habere göre Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu ise Güney Kıbrıs’ta şap hastalığıyla ilgili durumu çok zor olarak nitelendirdi.

Bu sabah düzenlenen geniş kapsamlı koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Grigoriu, hastalığın diğer hayvan çiftliklerine yayılmasını önlemek için gerekli tüm önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla Veteriner Dairesi hizmetleri müdürü Hrtistodulos Pipis başkanlığında bir koordinasyon birimi meydana getirileceğini de açıkladı.

Hayvancıların hayvanlarını korumak için biyolojik güvenlik önlemlerini uygulamaları gerektiğini ifade eden Grigoriu, şap hastalığıyla ilgili olarak Avrupa ülkelerinden uzmanların yarın Güney Kıbrıs'a gitmesinin beklendiğini de açıkladı.