Kıbrıs Türk taşınmazları için ilk açık artırma Şubat'ta

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin ardından, ticari değeri yüksek taşınmazlar için açık artırma sürecinin başlatılması bekleniyor.
Kıbrıs Türk taşınmazları için ilk açık artırma Şubat’ta

olitis gazetesi, ilk açık artırmanın Şubat ayı içinde Limasol, Makenzie ve Lefkoşa Surlariçi’ndeki üç Kıbrıslı Türk taşınmazını kapsayacağını yazdı.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda yapılan yasal düzenlemelerin ardından ilk açık artırmanın önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.

Politis gazetesi, kiralanacak Kıbrıs Türk taşınmazlarının “Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi’nin” internet sitesinde duyurulmaya başlanmasının ardından sürece şeffaflık kazandırıldığını belirten gazete, ticari değeri büyük Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin ise açık arttırma yönteminin uygulanacağını hatırlattı.

İlk açık arttırmanın 3 adet Kıbrıslı Türk taşınmazına ilişkin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin beklendiğini de belirten gazete, ilk taşınmazın Limasol’un merkezinde, ikincisinin Makenzie bölgesinde üçüncüsünün ise Lefkoşa surlariçinde bulunduğunu aktardı.

Gazete, taşra bölgelerinde bulunan ve yazlık olarak kiralanan Kıbrıslı Türk taşınmazları için ise bu süreçlerin geçerli olmadığını, bu taşınmazların bakımsız kalmamaları adına yıllar önce kiralandıklarını belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın yüzde 10’luk bir bölümünün Kıbrıs Türk taşınmazı olduğu ve 2018 yılı değerlendirmesine göre bu taşınmazların değerinin 6 milyar 100 milyon Euro olduğu iddia edilirken, toplam Kıbrıslı Türk taşınmazlarından yüzde 23’ünün ikametgah, yüzde 6’sının yazlık ev, yüzde 14’ünün ticari nitelikli bina, yüzde 43’nün tarım arazisi ve yüzde 14’ünün de diğer açık alanlar olarak sıralandığı aktarıldı.

Gazete, şu anda 20 bin 93 kira sözleşmesinin bulunduğunu, bunların yüzde 86,5’inin Rum göçmenler, geri kalan yüzde 13,5’inin ise devlet kurumları, göçmen olmayanlar, örgütlerle imzalandığını vurguladı.

