SON DAKİKA

GİKAD: Yerel üretim ve hizmetlerin desteklenmesi ekonomik dayanışmayı güçlendirir

GİKAD, artan küresel gerilimler ve ekonomik gelişmelerin KKTC ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek, iç ticaretin güçlendirilmesi ve yerel dayanışmanın artırılması çağrısında bulundu.
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), artan küresel gerilimler ve ekonomik gelişmelerin KKTC ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek, iç ticaretin güçlendirilmesi ve ekonomik dayanışmanın artırılması çağrısında bulundu.

GİKAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, turizm sektöründeki daralma, tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve enerji maliyetlerindeki yükselişin, üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda maliyet baskısını artırdığı, hayat pahalılığını yükselttiği ve iş dünyasında belirsizlik ortamını güçlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, KKTC ekonomisinin ağırlıklı olarak hizmetler sektörüne dayalı olduğu, toplam ekonomik faaliyetlerin yüzde 70’ten fazlasının bu alanda gerçekleştiği ifade edilerek, bunun yanında turizm ve yükseköğretim sektörlerinin toplam ekonomik katkısının yüzde 30-35 bandında seyrettiği dile getirildi.

Son yıllarda işletmelerin girdi maliyetlerinde yüzde 60-80’e varan artışlar, enerji maliyetlerinde ise dönemsel olarak yüzde 100’ün üzerinde yükselişler görüldüğü belirtilen açıklamada, hayat pahalılığının da bu dönemde yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Bu durum hem işletmelerimizin sürdürülebilirliğini hem de vatandaşlarımızın alım gücünü zorlamıştır.” denildi.

“YEREL ÜRETİMİN VE YEREL HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Ekonomik direncin korunabilmesinin en önemli yolunun iç ticaretin güçlendirilmesi ve yerel ekonomik dayanışmanın artırılması olduğu belirtilen açıklamada, yerel üretim ile yerel hizmetlerin desteklenmesinin işletmelerin sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, şu taleplerde bulunuldu:

“İş dünyasının tüm paydaşları, ekonomik örgütler ve sivil toplumun birlik içinde hareket etmesi, yerel ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi, firmalar arasında çözüm odaklı ortaklıkların geliştirilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dayanışma kültürüyle desteklenmesi ve tatil ile alışveriş harcamalarının mümkün olduğunca ülke içinde yapılması.”

KKTC’de işletmelerin büyük bölümünü oluşturan KOBİ’lerin ekonominin temel unsurlarından biri olduğuna işaret edilerek, bu işletmelerin korunmasının ekonomik istikrar açısından kritik olduğu kaydedildi.

“HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDA ETKİN VE KAPSAYICI TEDBİRLER ALINMALI”

Devletin hayat pahalılığıyla mücadele konusunda etkin ve kapsayıcı tedbirler almasının önemine de işaret edilerek, enerji maliyetleri, temel tüketim ürünleri ve üretim girdilerindeki artışların kontrol altına alınmasına yönelik politikaların hem işletmelerin sürdürülebilirliğini hem de vatandaşların alım gücünü korumada belirleyici olacağı ifade edildi.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), belirsizlik dönemlerinde dayanışmanın, ortak aklın ve toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, KKTC iş dünyasının girişimcilik ruhu ve toplumsal birlikteliği sayesinde ekonomik zorlukların aşılabileceği vurgulandı. GİKAD, özellikle kadın girişimciler ve tüm işletmelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

