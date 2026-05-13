  • BIST 14619.71
  • Altın 6846.23
  • Dolar 45.4113
  • Euro 53.2243
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATrump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Erhürman, TDT Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla 15 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak.
Erhürman, TDT Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi, “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla, 15 Mayıs 2026 tarihinde Türk Dünyasının Manevi Başkenti Türkistan’da, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Zirve, TDT Üye Devletleri ve Gözlemcilerinin Devlet ve Hükümet Başkanları ile TDT Genel Sekreterini bir araya getirerek, hızla gelişen dijital çağda işbirliğinin öncelikli alanlarını ele almak üzere önemli bir platform teşkil edecek. Zirveye ayrıca Aksakallar Konseyi ile Türk İşbirliği Teşkilatları da katılım sağlayacak.

Gayriresmî Zirve, yapay zekâ, dijital inovasyon ve yeni ortaya çıkan teknolojilerin dönüştürücü potansiyelinden yararlanılması suretiyle sürdürülebilir ekonomik büyümenin teşvik edilmesi, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi konularında Türk Devletleri arasında stratejik diyaloğun ilerletilmesi açısından önemli bir platform olacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman söz konusu zirveye katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte bu akşam (13 Mayıs Çarşamba) saat 18.50’de adadan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın temaslarının ardından 16 Mayıs Cumartesi günü adaya dönmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman, TDT Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:35
  • Elektrikli bisiklet kiralama uygulaması TAZI Girne’de tanıtılacak13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:23
  • Haftalık trafik raporu: 63 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:18
  • Meteoroloji Dairesi: Yarın öğle saatlerinde sağanak bekleniyor13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:14
  • Aydınköy-Gaziveren arasındaki mandırada yangın13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:13
  • Zeytinyağı analizi: 38 numunenin tümü kriterlere uygun bulundu13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:07
  • 56 yaşında evinde ölü bulundu13 Mayıs 2026 Çarşamba 14:02
  • Yerel Seçimler Öncesi Muhalefette Kritik Trafik13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:34
  • Barçın: Seçimi kaybedeceğini anlayan UBP, Meclis kapanmadan Müşavirliği geri getirmek için çalışma başlattı13 Mayıs 2026 Çarşamba 08:26
  • Civelek: Mütekabiliyet çerçevesinde Yunan kökenli Güney Kıbrıs vatandaşlarına giriş yasağı uygulanmalı13 Mayıs 2026 Çarşamba 08:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti