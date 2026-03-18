  • BIST 12433.5
  • Altın 7117.79
  • Dolar 44.213
  • Euro 51.141
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

Fake-bot hesaplar gündemde! 50 Bin TL Çek tartışması!

»
Siyasette fake hesapların temel kullanım amaçları nedir?
Siyasette Fake ve Bot Hesaplar Algı Yönetiminde Kullanılıyor

Sosyal medyada sahte (fake) ve bot hesaplar, siyasette giderek daha fazla dijital algı yönetimi, propaganda ve rakipleri itibarsızlaştırma amacıyla kullanılıyor. Gerçek kişi veya gruplar tarafından organize edilen bu hesaplar, toplumsal kanaatleri yönlendirmek ve siyasi tartışmaların seyrini değiştirmek için sistemli şekilde yapılandırılıyor.

Uzmanlara göre, söz konusu hesapların kullanımında öne çıkan başlıca amaçlar şöyle:

  • Algı yönetimi ve manipülasyon: Belirli bir siyasi görüşün ya da adayın geniş kitleler tarafından desteklendiği izlenimi oluşturuluyor.

  • İtibarsızlaştırma ve trol faaliyetleri: Karşıt görüşteki siyasetçi ve gruplara yönelik hakaret, tehdit ve karalama içerikleriyle itibar zedelenmeye çalışılıyor.

  • Dezenformasyon yayılması: Yanlış, çarpıtılmış veya manipüle edilmiş içerikler hızla dolaşıma sokularak kamuoyu yanıltılıyor.

  • Gündem oluşturma: Organize bot ağları aracılığıyla belirli etiketler (hashtag) öne çıkarılarak yapay gündemler yaratılıyor.

  • Anonimlikten yararlanma: Gerçek kimlikler gizlenerek hukuki ve sosyal sorumluluk alınmadan saldırgan içerikler üretilebiliyor.

Sosyal medya platformlarının bu tür faaliyetlere karşı çeşitli önlemler geliştirmesine rağmen, sahte ve bot hesapların siyasi iletişim üzerindeki etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

    • Yorumlar 0
    • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti