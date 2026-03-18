Fake-bot hesaplar gündemde! 50 Bin TL Çek tartışması!

Siyasette Fake ve Bot Hesaplar Algı Yönetiminde Kullanılıyor

Sosyal medyada sahte (fake) ve bot hesaplar, siyasette giderek daha fazla dijital algı yönetimi, propaganda ve rakipleri itibarsızlaştırma amacıyla kullanılıyor. Gerçek kişi veya gruplar tarafından organize edilen bu hesaplar, toplumsal kanaatleri yönlendirmek ve siyasi tartışmaların seyrini değiştirmek için sistemli şekilde yapılandırılıyor.

Uzmanlara göre, söz konusu hesapların kullanımında öne çıkan başlıca amaçlar şöyle:

Algı yönetimi ve manipülasyon: Belirli bir siyasi görüşün ya da adayın geniş kitleler tarafından desteklendiği izlenimi oluşturuluyor.

İtibarsızlaştırma ve trol faaliyetleri: Karşıt görüşteki siyasetçi ve gruplara yönelik hakaret, tehdit ve karalama içerikleriyle itibar zedelenmeye çalışılıyor.

Dezenformasyon yayılması: Yanlış, çarpıtılmış veya manipüle edilmiş içerikler hızla dolaşıma sokularak kamuoyu yanıltılıyor.

Gündem oluşturma: Organize bot ağları aracılığıyla belirli etiketler (hashtag) öne çıkarılarak yapay gündemler yaratılıyor.

Anonimlikten yararlanma: Gerçek kimlikler gizlenerek hukuki ve sosyal sorumluluk alınmadan saldırgan içerikler üretilebiliyor.

Sosyal medya platformlarının bu tür faaliyetlere karşı çeşitli önlemler geliştirmesine rağmen, sahte ve bot hesapların siyasi iletişim üzerindeki etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor.