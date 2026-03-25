Epic Games 1000 kişiyi kovacak: Fortnite eskisi kadar popüler değilmiş

Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games ‘ilgi azaldı’ diye en az 1000 çalışanını kovacağını duyurdu.

BBC’nin haberine göre dün (23 Mart) Epic Games CEO’su Tim Sweeney işten çıkarmalar için özür notu yolladı.

CEO, 1000 kişinin işten çıkarılacak olmasına Fortnite’a olan ilginin azalmasını gerekçe gösterdi.

Sweeney şirketin ‘kazandığından daha çok harcadığını’ ve ‘finansmanın sürdürülmesi için büyük kesintilerin şart olduğunu’ söyledi.

İşten çıkarmaların 500 milyon dolarlık (yaklaşık 22,1 milyar lira) bir tasarruf sağlaması bekleniyor.

Eylül 2023’te de Epic Games benzer gerekçelerle 830 kişiyi kovmuştu. Epic Games’teki bu gelişme oyun sektöründe geniş çaplı işten çıkarmalara bir yenisini ekledi.

Örneğin Electronic Arts (EA) da martta Battlefield oyun serisi çalışanlarından bazılarını kovacağını duyurmuştu.