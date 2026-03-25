  • BIST 12433.5
  • Altın 6410.97
  • Dolar 44.3299
  • Euro 51.5143
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

Epic Games 1000 kişiyi kovacak: Fortnite eskisi kadar popüler değilmiş

»
Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games ‘ilgi azaldı’ diye en az 1000 çalışanını kovacağını duyurdu.
BBC’nin haberine göre dün (23 Mart) Epic Games CEO’su Tim Sweeney işten çıkarmalar için özür notu yolladı.

CEO, 1000 kişinin işten çıkarılacak olmasına Fortnite’a olan ilginin azalmasını gerekçe gösterdi.

Sweeney şirketin ‘kazandığından daha çok harcadığını’ ve ‘finansmanın sürdürülmesi için büyük kesintilerin şart olduğunu’ söyledi.

İşten çıkarmaların 500 milyon dolarlık (yaklaşık 22,1 milyar lira) bir tasarruf sağlaması bekleniyor.

Eylül 2023’te de Epic Games benzer gerekçelerle 830 kişiyi kovmuştu. Epic Games’teki bu gelişme oyun sektöründe geniş çaplı işten çıkarmalara bir yenisini ekledi.

Örneğin Electronic Arts (EA) da martta Battlefield oyun serisi çalışanlarından bazılarını kovacağını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ay’daki depremlerin sanılandan çok daha yaygın olduğu saptandı26 Şubat 2026 Perşembe 09:11
  • Ölümden sonra da çevrim içi: Meta’dan dijital ölümsüzlük patenti17 Şubat 2026 Salı 09:39
  • 'Ölü gezegen' Venüs volkanik tüneller saklıyormuş10 Şubat 2026 Salı 19:23
  • Epstein'in kendi DNA'sıyla "üstün insan ırkı" yaratma planı!10 Şubat 2026 Salı 12:16
  • Güneş’e doğru tehlikeli dalış: Yeni kuyruklu yıldız geliyor08 Şubat 2026 Pazar 10:51
  • James Webb kanıtladı: Kara delikler yıldızsız doğabiliyor01 Şubat 2026 Pazar 21:39
  • İlk Ay uzay istasyonu kurulacak01 Şubat 2026 Pazar 19:54
  • Tesla, Model X ve Model S üretimini durduruyor29 Ocak 2026 Perşembe 11:50
  • Volkswagen 44 bin aracını batarya yangını riski nedeniyle geri çağırıyor29 Ocak 2026 Perşembe 11:09
  • Meta bu yıl yapay zeka harcamalarını yaklaşık iki katına çıkaracak29 Ocak 2026 Perşembe 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti