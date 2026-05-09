  • BIST 15062.65
  • Altın 6875.66
  • Dolar 45.297
  • Euro 53.4767
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Bir gecede 8 alkollü sürücü yakalandı

» »
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1.879 araç sürücüsü kontrol edildi.
Bir gecede 8 alkollü sürücü yakalandı

Denetimlerde en fazla ihlal, 106 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle tespit edildi. Ayrıca 8 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 3 sürücünün ise ehliyetsiz ve sigortasız şekilde trafiğe çıktığı belirlendi.

Polis raporuna göre diğer ihlaller arasında; 10 sigortasız araç kullanımı, 5 sürüş sırasında cep telefonu kullanımı, 17 emniyet kemeri takmama, 8 muayenesiz araç kullanımı, 18 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanımı ve 18 trafik levha ile işaretlerine uymama suçu yer aldı.

Bunun yanında 3 sürücünün kamu taşıma işletme izni kurallarını ihlal ettiği, 3 aracın tehlikeli yük taşıdığı, 1 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı ve 2 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadan araç kullandığı tespit edildi. Diğer trafik suçlarından ise 100 sürücü rapor edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Kişmir: Benim yasağım halen devam ediyor09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:08
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Hantavirus Açıklaması09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:07
  • Trafiğe bir can daha! 45 yaşındaki Öztürk hayatını kaybetti09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:03
  • Koral Aşam: “Arkadaşlarımın sevincini paylaşıyorum, ancak benim yasağım hâlâ sürüyor”09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:01
  • Daha önce söylemese de şimdi "4 yıldır süreç takibimizde" dedi...09 Mayıs 2026 Cumartesi 10:52
  • Reklam Denetleme Kurulu faaliyete başladı08 Mayıs 2026 Cuma 18:50
  • "Muhaceret Affı" Genel Kurul’un gündeminde08 Mayıs 2026 Cuma 18:32
  • Öztabay’dan Ataoğlu’na müze tepkisi: Kıbrıs’ın tarihini özelleştiremezsiniz08 Mayıs 2026 Cuma 18:02
  • Hayvancılık Dairesi balık restoranlarını denetledi: 16 kilo balık imha edildi08 Mayıs 2026 Cuma 17:32
  • Fırın ve Unlu Mamuller Derneği: Sektörümüzün içine düşürüldüğü bu tabloya artık yeter diyoruz!08 Mayıs 2026 Cuma 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti