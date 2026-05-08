Yeşil Barış Hareketi: Güzelyurt Yayla Sahili’ndeki müdahale derhal durdurulsun

Yeşil Barış Hareketi, Güzelyurt Yayla Sahili’nde Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen bölgeye dozerlerle müdahale edildiğini belirterek, müdahalelerin derhal durdurulması, sorumlular hakkında da gerekli idari ve hukuki süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu.

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt Yayla Sahili’nin doğal habitatları, endemik bitki örtüsü, kum zambakları ve deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarını barındırması nedeniyle Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, sahilin, korunması gereken en hassas kıyı ekosistemlerinden biri olduğu ancak buna rağmen bölgeye yerel yönetim tarafından dozerlerle müdahale edildiği kaydedildi.

Müdahale sonucunda çok ciddi bir çevre tahribatı yaşandığının savunulduğu açıklamada, “Edindiğimiz bilgilere göre söz konusu çalışmalar için alanın yönetim ve denetiminden sorumlu Çevre Dairesi’ne sunulmuş herhangi bir proje, çevresel değerlendirme veya planlama izni bulunmamaktadır. Doğayı koruması gereken bir yerel yönetimin, koruma altındaki kıyı ekosistemine ağır iş makineleriyle müdahale etmesi kabul edilemezdir.” denildi.

Açıklamada, "ilgili yerel yönetimi, müdahaleleri derhal durdurmaya, Çevre Dairesi ile ilgili tüm denetleyici kurumları acilen harekete geçmeye, yapılan işlemlerin yasal dayanaklarının kamuoyuna açıklanması, bölgedeki tahribatın boyutunun bağımsız uzmanlarla incelenmesi ve sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki süreçlerin başlatılması" çağrısında bulunuldu.