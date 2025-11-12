  • BIST 10680.01
  • Altın 5606.278
  • Dolar 42.2394
  • Euro 48.9343
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Bostancı’da çok sayıda silah bulundu: İki zanlıya 8 gün ek tutukluluk

» »
Bostancı’da çok sayıda tabanca bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan H.A. ve Y.S. ek tutukluluk talebiyle bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Bostancı’da çok sayıda silah bulundu: İki zanlıya 8 gün ek tutukluluk

Mahkeme, “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklu bulunan zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görülen duruşmada, davayla ilgili bulguları polis memuru Onur Gazinocu aktardı.

19 tabanca emare olarak alındı; çok sayıda tabanca hala aranıyor

Gazinocu, 31 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildiğini, soruşturma kapsamında ayrıca Güney Kıbrıs menşeli iki av tüfeği fişeği bulunduğunu belirtti.

Yapılan ileri tahkikat sonucunda su kutusuna atılmış tabanca parçalarının da bulunduğunu ifade eden Gazinocu, toplam 19 adet tabancanın emare olarak alındığını, ayrıca çok sayıda silahın hala arandığını söyledi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda belirlenen yerlerdeki kamera görüntülerinin incelendiğinin belirten Gazinocu, zanlıların telefonlarında ise çok sayıda tabanca fotoğrafı ve mesajlaşma tespit edildiğini ifade etti.

Gazinocu, soruşturma kapsamında ayrıca son günlerde yaşanan kurşunlama olaylarıyla bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten Gazinocu, aranmakta olan emareler olduğu ve zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Gazinocu’nun bulguları aktarmasının ardından sanık avukatları iddia makamına sorular yöneltti.

Mahkeme, sunulan olgular ışığında zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt’ta Kundaklama: Alkollü İki Kişi Aracı Ateşe Verdi02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:29
  • Cypfruvex narenciye ödemelerine başlıyor30 Mayıs 2025 Cuma 08:36
  • Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı: Çamurova’da atışlar yapılacak, bölgeye girmeyin!13 Mart 2025 Perşembe 14:38
  • CTP Kadın Örgütü’nden Güzelyurt’ta anlamlı ziyaretler06 Mart 2025 Perşembe 12:00
  • CTP Güzelyurt İlçe Başkanı yeniden Çağlar Gulamkadir04 Şubat 2025 Salı 15:44
  • Güzelyurt ve Gemikonağı’nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı29 Ocak 2025 Çarşamba 14:32
  • Güzelyurt ve Lefke’de yarın elektrik kesintisi12 Ocak 2025 Pazar 14:09
  • Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden “Kısırlaştırma” çağrısı03 Ocak 2025 Cuma 17:57
  • Mevlevi Atış Alanı’nda 5 gün boyunca atış yapılacak: Bölgeye girilmesi yasak23 Aralık 2024 Pazartesi 16:18
  • Akçay’da Ev Yangını15 Kasım 2024 Cuma 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti