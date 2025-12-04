Yasemin Çobanoğlu: Bataklığın içindeyiz; erken seçim kaçınılmaz

TDP MYK Üyesi ve Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu, Radyo Mayıs TV’de konuk olduğu ‘Mayıs Manşet’ programında yolsuzluk dalgası, çevre politikaları, iklim krizi ve iş sağlığı–güvenliği alanlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çobanoğlu, “Bu düzenle bu ülke yönetilemez, halk uyanmalı. Erken seçim kaçınılmazdır” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu, Meltem Sakin’in hazırlayıp sunduğu Mayıs Manşet programında gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Çobanoğlu, ülkede birbirine bağlı yolsuzluk zincirinin “domino etkisiyle” büyüdüğünü belirterek bürokrasi ve siyasetin aynı bataklığın içinde olduğunu söyledi.

“Her kurumdan yolsuzluk akıyor; devletin tepesindekiler suçların merkezinde”

Çobanoğlu, son günlerde sahte diploma, rüşvet, insan kaçakçılığı ve ihale usulsüzlüklerinin art arda ortaya çıkmasının tesadüf olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bir kurumda yolsuzluk çıktığında arkası geliyor. Sahte diploma olayında bir tutuklama oldu; diplomaları para karşılığı teklif edenler, alanlar, sahte diplomayla bir yerlere gelenler ortaya döküldü. Başbakanlık Müsteşarının tutuklanması da Merkezi İhale Komisyonu’yla bağlantılı. Rüşvet, insan kaçakçılığı… Çok ağır suçlarla karşı karşıyayız.”

Devletin en üst makamlarındaki kişilerin bu düzenin parçası olduğunu söyleyen Çobanoğlu, “Nasıl bir bataklığın içindeyiz? Bunu halkımız artık çok iyi düşünmeli” dedi.

“Pandemide gizli yatırım gezileri yapıldı, JET raporu açıklansın”

Pandemi döneminde her yer kapalıyken ülkeye gelen bir uçakla bazı yatırım alanlarının gezildiğini hatırlatan Çobanoğlu, bu konunun halka açıklanmadığını, gizlendiğini belirtti.

“İhalelerde halka ait araziler ihalesiz veriliyor. Bugün Girne–Alsancak Teleferik Projesi ile ilgili rüşvetlerin olduğu konuşuluyor. Hiçbiri tesadüf değil; yıllardır süren bir düzen…”

İklim krizi uyarısı: Ani seller, kuraklık ve sıcaklık rekorları kapıda

İklim değişikliği konusuna da değinen Çobanoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde ağaçlandırmanın yetersizliğine, orman tahribatına ve artan sıcaklık rekorlarına işaret etti:

“Kasım ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Ani yağışlar sele dönüşecek. Altyapı yetersiz. Can kayıpları yaşanmaması için acil önlem şart.”

İklim değişikliğinin özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde daha büyük etkiler yaratacağını söyleyen Çobanoğlu, TDP’nin iktidara gelmesi halinde ayrı bir ‘Çevre ve İklim Bakanlığı’ kurulacağını açıkladı.

Taş ocakları, su kıtlığı ve denetimsizlik: Çevre, sağlık, yaşam beklentisi ve toplumsal eşitsizlikler birbirine bağlıdır; çevre adaleti yok

Kuzey Kıbrıs’taki taş ocaklarının ciddi çevresel tahribata yol açtığını belirten Çobanoğlu, yeterli denetim yapılmadığını söyledi:

“Toz indirgeme sistemleri yok, patlatmalar çevrede basınç ve evlerde çatlaklara neden oluyor. Kontrollü ve sürdürülebilir bir çevre için kurumların birbiriyle istişare halinde çalışması ve gerekirse tek bakanlık altında toplanması gerekir. Su İşleri, Jeoloji ve Maden Dairesi, Orman Dairesi, Tarım, Çevre, Meteoroloji… Tüm bu kurumlar birbirinden kopuk çalıştığı zaman iklim değişikliği, iklim krizine dönüşebilir. Önlem almalıyız.”

Su kıtlığı konusunda da ülkenin sürdürülebilir politikalar geliştiremediğini vurguladı.

Atık yönetimi ve çevre eğitimi: Kültür eksik, ceza yok

Çobanoğlu, halkın katı atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda eğitilmesi gerektiğini; belediyeler ile Çevre Koruma Dairesi’nin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Ambalaj atıkları, yağlar ve elektrikli–metal atıklar konusunda yasal altyapı olmasına rağmen uygulamanın yetersiz olduğunu söyledi.

İki toplumlu çalışmalar: Ada tek, sorunlar ortak

Cumhurbaşkanlığı çatısı altındaki iki toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin önemine değinen Çobanoğlu, yangın, su yönetimi ve iklim değişikliği gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini aktardı.

“Çevre mühendisleri yok sayılıyor”

Ülkede çevre mühendislerinin yeterince istihdam edilmediğini belirten Çobanoğlu, kamu kurumlarında uzman eksikliğinin ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği: “Denetimsizlik ölüm getiriyor”

Çobanoğlu, sağlık kuruluşlarından kuaförlere kadar birçok alanda iş sağlığı–güvenliği denetiminin yok denecek kadar az olduğunu söyleyerek şu uyarıyı yaptı:

“Kalibrasyonu yapılmamış cihazlar, yanlış kimyasal kullanımı, hijyen eksiklikleri… Bunlar ölümle sonuçlanabilir. İSG risk değerlendirme raporları hazırlanmıyor, iş yeri organizasyonları yetersiz. Devlet hastaneleri ve kurumlar büyük risk altında. İSG yasa ve tüzüklerini önce devlet kurumları uygulayarak örnek olmalıdır.”

“Bu hükümetle olmaz; erken seçim şart”

Program sonunda ülkenin mevcut yönetim anlayışıyla daha fazla zarar göreceğini belirten Çobanoğlu, erken seçim çağrısı yaptı:

“Yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama, çeteleşme, insan kaçakçılığı… Bu düzenle bu ülke yönetilemez. Halkımızın uyanması gerekiyor. Adil ve demokratik bir yönetim için erken seçim kaçınılmazdır.”